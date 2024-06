Filmowa Ostróda. Na planie „Rozlewiska”

Seria z "Rozlewiskiem" to cykl, który stał się kanwą kilku telewizyjnych seriali. Zdjęcia powstawały m.in. w Ostródzie i malowniczych miejscach wokół miasta, także w okolicach Olsztyna i Pasymia. Byliśmy kilka razy na planie serialu, m.in. w Nastajkach.

To ekranizacja bestsellerowej książki Małgorzaty Kalicińskiej „Dom nad Rozlewiskiem” i jej kontynuacji. To ciepła i pełna optymizmu opowieść o wyboistej drodze, jaką czasami trzeba przejść, by w końcu odnaleźć swoje miejsce na ziemi, poznać sens istnienia, zasmakować szczęścia i miłości. Pięknie sfilmowana historia rozgrywa się głównie w mazurskich plenerach oddających piękno i potęgę przyrody.

Historia głównej bohaterki jest taka: kiedy Małgosia (w tej roli Joanna Brodzik) traci pracę w agencji reklamowej, jej życie staje pod znakiem zapytania. Nie potrafi znaleźć nowego zajęcia. Postanawia więc wyjechać na Mazury. Tam, w niewielkiej wsi, mieszka jej matka, z którą Małgosia straciła kontakt jeszcze w dzieciństwie. Dopiero teraz ma szansę ją poznać. I dopiero nad rozlewiskiem dostanie szansę na prawdziwe życie...

— Przed Wami przepiękna, pełna ciepła i wzruszeń opowieść o miłości i poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi — zapowiadali twórcy serialu.

Pierwsza część cyklu, "Dom nad rozlewiskiem", została zekranizowana w 2009 roku w postaci serialu telewizyjnego. Potem powstały następne. To dalszy ciąg opowieści o życiu i miłości trzech pokoleń kobiet: Barbary, jej córki Gosi oraz wnuczki Marysi. Akcja serialu toczy się na tle malowniczych mazurskich krajobrazów.

"Pensjonat nad rozlewiskiem", którego emisja miała miejsce w lutym 2018 roku w TVP, był szóstą i – jak dotąd – ostatnią częścią serialu o losach Małgorzaty i jej najbliższych. Kilka minut po zakończeniu emisji finałowego odcinka "Pensjonatu nad rozlewiskiem" Joanna Brodzik zamieściła na Facebooku wzruszający wpis, w którym oficjalnie pożegnała się z fanami serialu. "Dziękuję... Że Rozlewisko się zdarzyło. Że zamieszkaliśmy w Waszych sercach. Że zdążyliśmy się pożegnać z Wami najpiękniej..." — napisała.

W obsadzie serialu znaleźli się Joanna Brodzik (Małgosia), Małgorzata Braunek (Basia), Olga Frycz (Marysia), Anna Czartoryska (Paula), Jerzy Schejbal (Tomasz), Piotr Grabowski (Konrad), Agnieszka Mandat (Kaśka), Antoni Królikowski (Kuba) oraz wspaniałe olsztyńskie aktorki Irena Telesz Burczyk (Róża) i Joanna Fertacz (Anna).

Reżyseria Adek Drabiński

Powstały seriale:

• 2009 Dom nad Rozlewiskiem

• 2010 Miłość nad Rozlewiskiem

• 2011 Życie nad Rozlewiskiem

• 2012 Nad Rozlewiskiem

• 2013 Cisza nad Rozlewiskiem

• 2018 Pensjonat nad Rozlewiskiem