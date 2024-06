Od środy przejazd będzie zamknięty

Ważne dla kierowców i pieszych

Najważniejsza zmiana, to zamknięcie zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego, przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ruchliwej ulicy Stefana Czarnieckiego. Otwarty dla ruchu będzie sąsiedni przejazd łączący ulice: Słowackiego i 11 Listopada. W ciągu ul. Słowackiego, pomiędzy przejazdami, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, natomiast w ciągu ul. 11 Listopada zostanie odwrócony jednokierunkowy kierunek jazdy.

— Za utrudnienia, w imieniu zleceniodawcy inwestycji oraz jej wykonawcy, przepraszamy — czytamy w komunikacie firmy Torpol S.A.

Zmiany te zasadniczo zmieniają ruch w rejonie przejazdów kolejowych, więc kierowcy powinni szczególną uwagę zwrócić na znaki drogowe, które będą informowały o nowych zasadach. Będą obowiązywały od środy 19 czerwca do połowy lipca.

Modernizacja stacji Ostróda

Zamknięcie przejazdu spowodowane jest dużą inwestycją kolejową. Trwa wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, co ma zwiększyć możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji i linii kolejowej. Stacja w Ostródzie zostanie także dostosowana do lepszej obsługi zarówno pasażerów, jak i składów towarowych, które po zakończeniu inwestycji, będą mogły mieć 750 metrów długości.

Inwestycja zaplanowana jest do realizacji do 2026 roku. Wartość podpisanej umowy na roboty z firmą Torpol to 254 mln złotych.

