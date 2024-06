Doceniajmy smaki Warmii, Mazur i Powiśla

— Turyści przyjeżdżają na Warmię, Mazury i Powiśle ze względu na walory turystyczno-krajobrazowe, ale dobrze wiemy, że nasz region może zaoferować znacznie więcej – właśnie bogactwo regionalnej kuchni - mówi marszałek Marcin Kuchciński. — Produkcja wysokiej jakości żywności to jedna z inteligentnych specjalizacji regionu, o którą opieramy nasz rozwój, a także atrakcja dla mieszkańców i odwiedzających nas gości. By w pełni ukazać różnorodność naszych produktów i potraw, w regionie odbywają się cykliczne imprezy promujące żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną. W sobotę i niedzielę zapraszamy do Olsztyna.

Mieszkańcy i odwiedzający nas goście mogą poznać tradycyjne smaki regionu podczas wydarzenia „Dziedzictwo Kulinarne Warmii i Mazur. Targi Żywności Regionalnej, Naturalnej i Tradycyjnej”, zorganizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i miasto Olsztyn przy udziale finansowym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zapraszamy w sobotę i niedzielę w godzinach 11-17 na Rynek Starego Miasta w Olsztynie.

W programie kiermasz produktów regionalnych, konkursy i pokazy kulinarne, gotowanie na żywo, degustacje, pokaz sygnalistów, debata kulinarna, strefa zabaw dla dzieci, animacje, występ Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo, koncert zespołu Shantaż. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Karol Okrasa.