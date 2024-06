Mamy nową posłankę z Warmii i Mazur!

Już podczas wieczoru wyborczego, gdy znane były wstępne dane wyborów do Parlamentu Europejskiego, skomentowała wyniki w mediach społecznościowych:

„Wieczór wyborczy a ja stoję przy europarlamentarzyście z Warmii i Mazur Jacku Protasie – pośle ma Sejm RP. Zastąpić Ciebie nie będzie łatwo, ale obiecuję ciężką pracę na rzecz naszego regionu (…). Bez tysięcy ludzi, którzy uwierzyli we mnie, nie byłoby tego. Każdego dnia będę o tym pamiętać i pracować a pracy to ja się nie boję. Większość z Was to wie”.

Katarzyna Królak pochodzi z Morąga. Jest z wykształcenia prawniczką, prowadziła przez wiele lat własną działalność gospodarczą oraz domy kultury w Miłakowie i Miłomłynie. Jest społeczniczką, założycielką spółdzielni socjalnej i jak o sobie mówi: pracuje ludźmi i dla ludzi.

Startowała w wyborach parlamentarnych w 2023 r. z listy Koalicji Obywatelskiej. W okręgu elbląskim z tej samej listy wszedł do Sejmu Stanisław Gorczyca z KO. Gdy został posłem w październiku 2023 r. zajęła jego miejsce w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Mówiła wówczas: „Będę się zajmować tym, na czym się znam i co od lat robię, czyli aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców naszego regionu. Skupiam się na oddolnych działaniach, które budują w ludziach wiarę w siebie i swoje możliwości. To im pomaga odnaleźć się na rynku zawodowym, w budowaniu dobrych relacji w rodzinie i środowisku lokalnym. Budzimy aktywność w oparciu o ich potencjał, wiarę w siebie i możliwości. Ludzie wszystko mogą, jak w siebie wierzą. Zawsze jestem blisko ludzi”.