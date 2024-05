Noc Muzeów: spędź tę noc w skansenie

Noc Muzeów rozpocznie się prelekcją pt. "Od Borussii do Warmii i Mazur - czyli skąd się wzięły regiony dawnych i dzisiejszych ziem pruskich" (godz. 18:00, Karczma ze wsi Małszewo). Spotkanie poprowadzi dr Bogdan Radzicki, który podzieli się swoją wiedzą na temat historii tych terenów. Będzie to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy o przeszłości regionu oraz lepszego zrozumienia jego kultury i dziedzictwa.

Podczas tej wyjątkowej nocy odbędą się różne spacery z muzealnikami (godz. 19:00, zbiórka na placu przy kościele z Rychnowa). Przewodnicy opowiedzą o sekretach pracowni konserwatorskiej i magazynu studyjnego oraz o tym, jaką drogę przechodzi obiekt zanim trafi na wystawę („Czego nie widać w Muzeum?”). Będzie również możliwość zwiedzenia wiatraka "holendra" i wysłuchania opowieści o wszystkich młynach („Tajemnice muzealnych wiatraków”). Kolejny spacer pozwoli poznać architekturę wiejską dawnych Warmii i Mazur („Pazdury i Śparogi”). Natomiast ostatni spacer uchyli rąbka tajemnicy chłopskiej higieny, magii i medycyny na dawnej wsi („O czym się nie mówi”). Każdy znajdzie tu temat, który go interesuje!

Uczestników wydarzenia czeka koncert Kwintetu Żywioły pt. „EMOCyJA” (godz. 20:30, stodoła ze wsi Królikowo). "EMOCyJA" to połączenie słów "emocja" oraz "cyja" (co w gwarze kurpiowskiej oznacza akordeon). Nazwa koncertu ściśle wiąże się z muzycznym repertuarem, ponieważ poszczególne kompozycje reprezentować będą rozmaite stany emocjonalne jak np.: rozterki, ukojenie, nostalgia czy obłuda. Fuzja gatunków muzycznych, którą zaprezentuje kwintet Żywioły udowodni Państwu, że folklor nie jedno ma imię (nie ważne swoje korzenie ma w kopalni w Buenos Aires, na Paryskich uliczkach czy na spokojnej warmińskiej wsi). Podczas koncertu usłyszeć będzie można inspiracje zaczerpnięte z argentyńskiego tango, francuskiego musette, muzyki klezmerskiej oraz folkloru polskiego, a wspólnym mianownikiem wszystkich kompozycji będą ukryte w dźwiękach emocje. Zarówno sympatycy bezpiecznej, lirycznej frazy jak i miłośnicy "mocnego uderzenia", oraz nagłych "zwrotów akcji" znajdą coś dla siebie.

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR przeprowadzi warsztaty fotografowania nocą pt. "Jak zrobić dobre zdjęcie wieczorową lub nocną porą", gdzie będzie można zdobyć nowe umiejętności fotograficzne pod okiem profesjonalistów. Warto mieć przy sobie aparat fotograficzny, telefon oraz statyw.

W trakcie Nocy Muzeów będzie także możliwość odwiedzenia stoiska Pijalni Ziół

i skosztowania ich pysznych wyrobów. Czynna także będzie Karczma Skansen, która zaprasza na dania regionalne.

Serdecznie zapraszamy do spędzenia tej wyjątkowej nocy razem z nami!

Tego dnia wejście do muzeum jest bezpłatne.

Źródło: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku