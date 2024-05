XIII Majówka z łukiem i koniem – Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego na Polach Grunwaldu

Wydarzenie, które rozpoczyna sezon letni pełen sportowej rywalizacji. Zawody tradycyjnie rozpoczynają się dwudniowym szkoleniem dla chętnych uczestników, którzy dotarli na miejsce wcześniej. W tym roku udział wzięli zawodnicy z Kataru, Jordanii, Hiszpanii i Anglii.

Dla wielu osób te zawody są nie tylko dyscyplina sportową. To również długo wyczekiwane spotkania towarzyskie z uczestnikami z wielu różnych krajów, nowe doświadczenia, kolejne rekordy osobiste i nie tylko.

Jak zwykle nie zabraknie medalistki mistrzostw świata i Europy – Anny Sokólskiej. Wielką stratą jest brak udziału aktualnego mistrza Polski Wojtka Osieckiego z powodu kontuzji nabytej tuż przed zawodami. Zagadką są zawodnicy z krajów arabskich – na Polach Grunwaldu pojawią się pierwszy raz.

Niesamowicie intrygujące zapowiada się rywalizacja juniorów. Wśród nich będzie mistrz Polski 2023 Sebastian Prokop, wicemistrzyni Polski 2023 Alicja Dryl oraz mistrz Polski z 2022 Jacek Sanczenko.

— Zorganizowanie tak wielkiego przedsięwzięcia jakim jest Majówka z łukiem i koniem nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie lokalnych władz oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem — mówi Michał Sanczenko, dyrektor zawodów. Nasza współpraca trwa już 13 lat! To pozwala na zorganizowanie bardzo prestiżowej imprezy docenianej przez wielu zawodników i sympatyków łucznictwa tradycyjnego oraz łucznictwa konnego. Klimatowi, który sprzyja temu wyjątkowemu miejscu są liczne atrakcje turystyczne, które przyciągają swoim wyjątkowym krajobrazem łuczników konnych z całego świata.

W gościnne progi Warmii i Mazur przybędą reprezentanci Polski, Anglii, Kataru, Sudanu, Jordanii, Hiszpanii, a także Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Sportowe zmagania będzie można obserwować przez trzy dni. Zawodnicy rozpoczną sportową rywalizację 17 maja na Torze Polskim.

To jedna z najciekawszych konkurencji, ponieważ za każdym razem tor ustawiony jest inaczej. Dodaje to pewnej świeżości, efektu zaskoczenia oraz możliwości pokazania swoich łuczniczych umiejętności. Długość toru jest różna i wynosi 700 do nawet 1000 m długości. Tarcze są ustawione w różnych kierunkach: do przodu, do tyłu, na lewą, na prawą stronę, w dół, blisko i daleko (nawet do 50m odległości). Ilość tarcz zależy od długości i może to być od 12 do 15 tarcz. Limit czasu przejazdu zależy od długości toru.

18 maja odbędzie się drugi dzień sportowych zmagań, tym razem w konkurencji Tower 90.

Na tym torze trzeba się wykazać olbrzymią precyzją strzelania z dużych odległości. Konkurencja rozrywana jest na torze o długości 90 m z limitem 18 sekund na przejazd. Tarcza ustawiona jest centralnie na torze. Należy strzelać do przodu, w bok i do tyłu. Każdy zawodnik ma 6 przejazdów punktowanych, a ilość strzał jest nieograniczona. Za każdą sekundę powyżej normy są dodawane dodatkowe punkty.

W ostatnim dniu zawodów 19 maja będzie przebiegać konkurencja Qabak.

Również bardzo ciekawa, trudna i widowiskowa konkurencja polegająca na wykonaniu strzału jednocześnie w tył i bok do tarczy kigaç, która ma średnicę 30 cm. Następnym celem jest okrągła tarcza ustawiona na 8 metrowym słupie o średnicy 60 cm. Aby wykonać ten strzał należy położyć się na galopującym koniu (na wysokości łopatek konia) i oddać strzał w górę. Każdy zawodnik ma możliwość pokonania toru 4-krotnie z limitem 12 sekund.

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz naszych zawodów, kibicowania oraz… spróbowania swoich sił w towarzyszącym zawodom konnym II Grunwaldzkim Turnieju Łuczniczym. Dodatkowo każdego dnia organizatorzy od godziny 15.00 zapewniają naukę podstaw łucznictwa oraz dla najmłodszych przejażdżki na kucyku.

Źródło: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem