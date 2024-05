Pościg ulicami Ostródy. Kierowca nietrzeźwy i z aktywnym zakazem

21-letni mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Zaczął uciekać pomimo wyraźnych sygnałów wydawanych przez policjantów ostródzkiej drogówki. Jak skończył się pościg?

W piątek (10.05.2024r.) o godzinie 11:30 policjanci ostródzkiej drogówki poinformowali oficera dyżurnego o tym, że na drodze krajowej nr 16 w okolicy Węzła Ostróda Południe kierujący osobową skodą pomimo wydania przez nich polecenia zatrzymania pojazdu - nie zatrzymał się i kontynuował dalszą jazdę.

— Mężczyzna skierował się w kierunku Olsztyna po czym skręcił w kierunku miejscowości Lubajny wjeżdżając na ulice Ostródy. Kilka policyjnych radiowozów prowadziło jednocześnie pościg zachowując przy tym wszelkie warunki bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu — informuje ostródzka Policja.

Pościg udaremniony został przez policjantów na ul. Szosa Elbląska w Ostródzie. Okazało się, że powodem nieodpowiedzialnego zachowania 21-latka był aktywny zakaz sądowy dotyczący kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi oraz jazda w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze zabezpieczyli pojazd na parkingu strzeżonym.

Teraz mężczyzna odpowie za popełnione przestępstwa tj. kierowania w stanie nietrzeźwości, niestosowania się do orzeczenia sądu oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Dodatkowo, 21-latek odpowie za szereg wykroczeń popełnionych w trakcie swojej szaleńczej jazdy.

Zgodnie z prawem, do zatrzymania pojazdu, który zagraża życiu lub zdrowiu policjanta lub innych osób, policjant może wykorzystać broń palną. Niezatrzymanie się do kontroli, szaleńcza jazda i narażenie życia innych, w pewnych sytuacjach, może zmusić policjantów do sięgnięcia po broń.