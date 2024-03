Bocian biały online i bez tajemnic

Niemal każdy z nas z niecierpliwością wypatrywał pierwszych bocianów. Ich pojawienie się na początku marca przynosiło nadzieję na koniec zimy. Na Warmii i Mazurach jest ich sporo. Dzięki projektowi „Nasz sąsiad bocian” będzie można podglądać online życie tych ptaków dzięki kamerce umieszczonej na gnieździe na budynku szkoły w Brzydowie.



Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy ekologicznej wśród uczniów i dorosłych mieszkańców gminy Ostróda. Wspólnie poznawać będą życie jednego z symboli przyrody Warmii i Mazur - bociana białego.

Projekt obejmie kilak działań. To obserwacja na żywo ptaków: ich przyloty, zwyczaje, procesu lęgu i wychowu młodych, odlotu. Będzie to atrakcyjna, innowacyjna "żywa lekcja przyrody".

W ramach zadania "Bocian w Gminie Ostróda" uczniowie z 8 szkół podstawowych gminy Ostróda dokonają spisu gniazd bocianich leżących na terenie obwodów szkół. Informacje o ilości gniazd umieszczone zostaną na planszy edukacyjnej, która zostanie wykonana w kolejnym etapie projektu.

Zadanie "Co wiemy o bocianie" będzie polegało na tym, że w każdej z uczestniczących w projekcie szkół odbędą się lekcje edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnej formy nauki tj. online. Lekcje poprowadzą eksperci z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.

Będzie też konkurs plastyczny "Bocian oczami dziecka". Wybrane zwycięskie prace umieszczone zostaną na planszy edukacyjnej.

O podsumowaniem projektu będzie plansza edukacyjna z najważniejszymi informacjami o gatunku bociana białego, zdjęciami wybranych gniazd bocianich oraz wybranymi pracami uczniów z gminy.

Projekt „Nasz sąsiad bocian” został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.

Link do kamerki online gniazda bocianiego w Brzydowie:W tym roku już po raz ósmy odbędzie się wielki spis bocianów, który organizowany jest co 10 lat. Koordynować i gromadzić dane w poszczególnych województwach będą naukowcy i ornitolodzy zrzeszeni w Grupie Badawczej Bociana Białego. Liczenie potrwa od połowy czerwca do połowy lipca, kiedy rejestrowane będą efekty tegorocznych lęgów.