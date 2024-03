Jurek Owsiak na moście Orkiestry w Ostródzie

Od wielu lat most nad rzeką Drwęcą w Ostródzie jest licytowany podczas finału Orkiestry. W tym roku licytację wygrał Krzysztofowi Dudek z firmy Dudek Drew. Most został wylicytowany za rekordową kwotę 9.500 złotych! Do następnego finału informować będzie o tym tabliczka umieszczona przy moście na Drwęcy na ul. A.Mickiewicza w Ostródzie.

— Jurek Owsiak przyjechał do Ostródy, by osobiście wręczyć tytuł honorowego patrona mostu — mówi Artur Munje, szef sztabu WOŚP w Ostródzie. — Od 10 lat most jest licytowany podczas finału Orkiestry. Po pierwszej licytacji Jurek też przyjechał do Ostródy, by poznać patrona i wręczyć mu ten tytuł. W całej Polsce jest 69 obiektów nazwanych imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a nasz był jednym z pierwszych.

Jurek Owsiak podziękował także wieloletniemu szefowi WOŚP w Ostródzie Arturowi Munje i Kamilowi Krzyżanowskiemu z ostródzkiego sztabu oraz Marcinowi Grynkiewiczowi, współorganizatorowi ostródzkiego finału.

— Był pod wrażeniem ofiarności i udziału ostródzianek i ostródzian w finale — dodaje Artur Munje. — Ten rok był dla nas również rekordowy.

Prawie 160.000 zł, a dokładnie 159.082,75 zł udało się zebrać w Ostródzie podczas 32 Finału WOŚP. To o ponad 30.000 zł więcej od rekordowego wyniku z 2023 r.