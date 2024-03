Złomiarze palili śmieci w lesie. Staną przed sądem

5 marca podleśniczy z Nadleśnictwa Zaporowo zaalarmował miejscową Straż Leśną, że w lesie płoną śmieci. Strażnicy Leśni z Nadleśnictwa Zaporowo niezwłocznie pojechali we wskazane miejsce. Najpierw musieli dogasić palące się plastiki, a potem podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawców. Już następnego dnia dowody doprowadziły do miejscowego skupu złomu.

— Okazało się, że córka właściciela skupu z pracownikami wywieźli do lasu i podpalili plastikowe elementy po demontażu auta – powiedział Ireneusz Płoski komendant posterunku Straży Leśnej z Nadleśnictwa Zaporowo. — Musimy sprawdzić, czy nie są oni odpowiedzialni za inne podobne czyny na naszym terenie. Za popełnione wykroczenia na pewno zostanie skierowany wniosek o ukaranie do najbliższego sądu — dodał Płoski.

Co roku Lasy Państwowe wydają gigantyczne pieniądze na usuwanie śmieci z lasów. Tylko w ubiegłym roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie zebrano ponad 6,5 tysiąca metrów sześciennych, na co wydano 2,57 mln złotych. Ponad 80% śmieci w lasach to przede wszystkim śmieci użytkowe, takie jak opakowania po produktach, lecz coraz częściej znajdujemy plastikowe elementy po demontażu aut. I to stanowi poważny problem, ponieważ utylizacja takich elementów jest po prostu droga.