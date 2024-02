Wykopano granat na budowie budynku mieszkalnego w Ostródzie

Ostródzcy policjanci otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym znalezisku na placu budowy budynku mieszkalnego przy ul. Dywizji. Funkcjonariusz z grupy minersko-pirotechnicznej potwierdził, że w obrębie prac znajduje się skorodowany granat. Policjanci zabezpieczają miejsce jego znalezienia do czasu przyjazdu wojskowych saperów.

W środę (07.02.2024r.) policjanci otrzymali informację o niebezpiecznym znalezisku na terenie budowy przy ul. Dywizji w Ostródzie. Na miejsce pojechał funkcjonariusz z grupy minersko-pirotechnicznej, który potwierdził, że na placu budowy ujawniono niewybuch w postaci skorodowanego granatu typu F1.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, do czasu jego podjęcia przez wojskowych saperów, teren w pobliżu znaleziska został zabezpieczony. Z uwagi na jego usytuowanie, nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia życia. Podjęcie i oczyszczenie terenu przez wojskowych saperów zaplanowano na czwartek w godzinach przedpołudniowych.



Czy wiesz co należy zrobić, gdy znajdziesz niewybuch?

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce, a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

Chociaż II wojna światowa zakończyła się dziesiątki lat temu, to wciąż w życiu codziennym spotykamy się z jej pozostałościami. Nadal odnajdujemy przedmioty, które mają znamiona uzbrojenia wojskowego. Niestety ludzka ciekawość okazuje się zgubna, prowadząc nie tylko do nieszczęść, ale i do śmierci.

Niewłaściwe postępowanie z niewypałem czy niewybuchem, które wynika z braku świadomości o niebezpieczeństwie które powoduje oraz brak jakichkolwiek środków ostrożności podczas kontaktu z wojskowym znaleziskiem sprawia, że wojna, która tak naprawdę dobiegła końca, wciąż zbiera ofiary.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych. W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić Policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

Źródło: KPP Ostróda