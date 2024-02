Henryk Kacprzyk pełni obowiązki wójta Gminy Grunwald

Od lutego br. Henryk Kacprzyk pełni funkcję osoby wykonującej zadania i kompetencje wójta Gminy Grunwald do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk.

"Powołanie osoby pełniącej funkcję wójta ww. jednostki samorządy terytorialnego uzasadnia fakt utraty mandatu przez dotychczasowego wójta. Przyczyną wygaśnięcia mandatu wójta Gminy Grunwald - Pana Adama Szczepkowskiego było pozbawienie biernego prawa wyborczego w wyniku prawomocnego wyroku sądu. Przepis art. 492§1 pkt ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy określa, że skutkiem utraty prawa wybieralności przez wójta wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe jest wygaśnięcie mandatu, które w związku z art. 492§2 Kodeksu wyborczego następuje z mocy prawa.

Komisarz Wyborczy w Elblągu II obwieszczeniem z dnia 24 stycznia 2024r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 696, poinformował o wygaśnięciu mandatu wójta" - czytamy w piśmie Prezesa Rady Ministrów.

Henryk Kacprzyk był wcześniej wójtem Gminy Grunwald przez 28 lat, do 2018 r. Jest jedną z osób najdłużej pełniących funkcję samorządową w regionie i w kraju. Po wyborach w 2018 r. pożegnał się z fotelem wójta, a jego miejsce zajął kontrkandydat w wyborach, którego karierę w samorządzie zakończył właśnie w styczniu br. prawomocny wyrok sądowy. Henryk Kacprzyk, od dwóch lat radnym Rady Gminy Grunwald, zdecydował się ponownie powalczyć o fotel wójta w kwietniowych wyborach samorządowych.

— Przez 28 lat i trzy miesiące byłem wójtem tej gminy. I przez ten czas, biorąc pod uwagę różnego rodzaju rankingi, gmina była w czołówce samorządów w regionie i w kraju. Pod względem wykorzystywania środków unijnych i inwestycji byliśmy w czołówce. W tej chwili, po blisko pięciu latach rządów mojego kontrkandydata w wyborach, gmina jest na szarym końcu i zwyczajnie jest mi żal tego, co stracili w tym czasie mieszkańcy — powiedziała Gazecie Henryk Kacprzyk.

Dodał też, że najpilniejsza jest naprawa finansów gminy. Tu potrzebny jest szczegółowy raport, by zamknąć ten okres w funkcjonowaniu gminy. Raport musi określić ile tego zadłużenia w końcu jest. Następny krok, to oddłużenie gminy.