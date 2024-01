Roboty Photon EDU z wizytą w szkole

W styczniu br. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie w ramach autorskiej innowacji pedagogicznej „Otwieramy drzwi do laboratorium przyszłości" odbyły się zajęcia dla klas I-III łączące różne formy przekazu informacji.

Autorki innowacji realizowanej przez cztery nauczycielki - Małgorzatę Joniec, Lucynę Katachurkę, Marzenę Szaciłowską i Adrianę Pappelbon - wraz z uczniami klas V-VI przeprowadziły dla uczniów młodszych klas pokaz umiejętności programowania robotów Photon EDU.

Uczniowie każdej z klas I-III zostali podzieleni na małe grupy i z zainteresowaniem obserwowali czynności starszych kolegów, polegające na planowaniu oraz kontrolowaniu działań robotów z wykorzystaniem mat i innych akcesoriów. Następnie sami wzięli czynny udział w zabawach z Photonami. Na uwagę zasługuje fakt, że to uczniowie klas starszych uczyli młodszych kolegów rozwiązywania problemów, kształtując w nich tym samym umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia.

Takie zajęcia nie tylko przykuły uwagę młodszych uczniów i wpłynęły na rozwój ich wyobraźni, ale - co istotne - zintegrowały szkolną społeczność. Wspólne programowanie to nie tylko zachęta do ustalania celów zarówno dla siebie, jak i dla grupy, ale też skuteczny sposób na kształtowanie kreatywności uczniów oraz wzmocnienie zaangażowania w naukę i edukację.

Małgorzata Joniec