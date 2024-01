Brakuje krwi. Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Na portalu RCKiK pojawił się apel do dawców krwi:

"Pilnie apelujemy o oddawanie krwi do Dawców z grupą 0 RhD(-) oraz A RhD(+) Nasze stany magazynowe drastycznie spadły, więc jeśli jesteście zdrowi, nie macie przeciwwskazań, macie ukończone 18 lat i ważycie ponad 50kg to gorąco Was zachęcamy do podzielenia się tym najcenniejszym darem.

Jest okres przeziębieniowy, część z Was nam mówiąc kolokwialnie "przychorowała" i sytuacja zrobiła się bardzo nieciekawa. Jeśli możecie, wpadnijcie do nas! To wielka sprawa podzielić się z kimś życiem! Wiemy, że macie ogromne serducha, a nasze apele przynoszą przeogromne efekty Nie czekajcie. Tak naprawdę, apelujemy do wszystkich Dawców ze wszystkich grup, ale najgorsza sytuacja jest w stanach magazynowych 0 RhD(-) i A RhD(+)! Nie przechodźcie obojętnie, pomóżcie nam zadbać o innych".

Czynne od poniedziałku do soboty:

Rejestracja dawców w poniedziałki w godzinach od 7:15 do 15:30

Rejestracja dawców od wtorku do piątku 7:15 do 14:30

Rejestracja dawców w soboty 7:15 do 13:00

TELEFON: (89) 526 01 56 (Centrala) – wew. 153, 165