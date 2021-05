200 tys. szt. narybku szczupaka w jez. Orzysz. Dużo czy mało?

Pierwszy oczywiście należy postawić przy samej liczbie, bo dane o 200 tys. sztuk to informacja oficjalna podana przez Gospodarstwo Rybackie PZW Suwałki. Z przyczyn oczywistych w tej materii trzeba wierzyć na słowo.

Drugim znakiem zapytania jest fakt, że PZW ograniczył się — po raz kolejny — jedynie do... przywiezienia narybku. O to, by szczupaki bezpiecznie trafiły do akwenu określanego Wędkarskim Sercem Mazur, musieli zadbać (w prywatnym zakresie) miejscowi wędkarze.

Trzeci należałoby postawić przy samej procedurze "wyliczania" ilości narybku dla poszczególnych akwenów.

— Tegoroczna liczba jest naszym zdaniem, delikatnie mówiąc, śmieszna — twierdzą działacze spod szyldu WędkarskiOrzysz. — Da porównania, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie zarybił jezioro Tynwałdzkie (30 ha) narybkiem w ilości 150 tys. sztuk, a małe jeziorka w okolicy Orzysza takie jak Łazduny (10 ha) i Kieplin (3,5 ho) otrzymały po 20 tys. sztuk narybku. Dla przypomnienia: jezioro Orzysz wraz z Zatoką Wierzbińską to ponad 1100 ha.

— A więc pytamy: jak powierzchnia i liczba wędkarzy na jeziorze ma się do ilości prowadzonych przez GR Suwałki zarybień? Jak sprzedaż zezwoleń (REKORDOWA!) na jezioro Orzysz przekłada się na nakłady na zarybienia? — zastanawiają się orzyscy miłośnicy wędkowania.

Podkreślając, że na wodach okręgu PZW Olsztyn nie ma mowy o odłowie tarlaków.

— Nikt z tego powodu nie podnosi argumentów, że nie będą mieć materiału zarybieniowego. Tam narybek zakupuje się, po prostu, w hodowlach — podsumowuje ekipa WędkarskiOrzysz.pl.

Kamil Kierzkowski