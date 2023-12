Widać światełko w tunelu?

Żyła uzyskał 137 m i 126 m, co dało mu 231 pkt. Kubacki skoczył 131,5 m i 130 m, otrzymując notę 225,9 pkt. Tak wysoko, jak oni, w obecnym sezonie nie był wcześniej żaden z Biało-Czerwonych.

„Na pewno pozostanie niedosyt, choć można wyciągnąć z tego dnia pozytywy. Wydaje mi się, że w piątek skakałem lepiej technicznie. To pewien proces. Zdawałem sobie sprawę z tego, że nie będzie z górki. To był jednak przyzwoity konkurs w wykonaniu moim i Piotrka. Trzeba dalej pracować. Warunki nie były dziś wybitne, ale na pewno dało się z tego lepiej polecieć. Jednak nie załamuję się, bo wiem, że stać mnie na dobre skoki” – powiedział Kubacki na antenie Eurosportu. „W drugim skoku zabrakło metrów. Jednak coś poszło do przodu, dostrzegam pewne plusy” – dodał Żyła.

Słabiej spisali się trzej pozostali reprezentanci Polski, którzy nie awansowali do finałowej „trzydziestki”. Paweł Wąsek osiągnął 113,5 m i 76,8 pkt, co dało mu 41. pozycję, 42. był Andrzej Stękała – 113,5 m i 76,6 pkt, a 46. Maciej Kot – 109 m i 68,8 pkt.

Dwaj ostatni zastąpili w kadrze trenera Thomasa Thurnbichlera słabo dysponowanych Kamila Stocha, który ma skupić się na treningu, i Aleksandra Zniszczoła, który został przesunięty do Pucharu Kontynentalnego.

Geiger skoczył 144 i 146 metrów, za co otrzymał łączną notę 274,4 pkt. Niemiec o 1,2 pkt wyprzedził drugiego Krafta, który uzyskał 140 i 144,5 m. Trzeci Kobayashi skoczył 140,5 i 143,5 m, co dało mu 270,7 pkt. Tuż za podium uplasował się Niemiec Andreas Wellinger, a piąte miejsce zajął jego rodak Pius Paschke.

Geiger został pierwszym reprezentantem Niemiec, który zwyciężył w PŚ w Klingenthal. 30-latek przerwał jednocześnie serię Krafta, który wygrał cztery poprzednie konkursy w tym sezonie.

Austriak, który już po raz 103. stanął na podium pucharowych zawodów, wciąż jest liderem klasyfikacji generalnej z dorobkiem 480 pkt. Drugie miejsce utrzymał Wellinger – 320, a na trzecią lokatę awansował Geiger – 253.

Żyła przesunął się na 20. pozycję, a Kubacki jest 24.

Wyniki sobotniego konkursu:

1. Karl Geiger (Niemcy) 274,7 (144,0/146,0)

2. Stefan Kraft (Austria) 273,5 (140,0/144,5)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 270,7 (140,5/143,5)

4. Andreas Wellinger (Niemcy) 263,9 (139,0/144,5)

5. Pius Paschke (Niemcy) 263,8 (145,5/143,0)

6. Anze Lanisek (Słowenia) 257,7 (135,0/146,0)

7. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 253,6 (138,5/140,0)

8. Michael Hayboeck (Austria) 238,2 (129,5/140,0)

9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 234,4 (136,0/124,5)

10. Jan Hoerl (Austria) 232,7 (133,0/138,5)

11. Piotr Żyła (Polska) 231,0 (137,0/126,0)

...

15. Dawid Kubacki (Polska) 225,9 (131,5/130,0)

41. Paweł Wąsek (Polska) 76,8 (113,5)

42. Andrzej Stękała (Polska) 76,6 (113,5)

46. Maciej Kot (Polska) 68,8 (109,0)

Klasyfikacja generalna PŚ (przed niedzielnym konkursem):

1. Stefan Kraft (Austria) 480 pkt

2. Andreas Wellinger (Niemcy) 320

3. Karl Geiger (Niemcy) 253

...

20. Piotr Żyła (Polska) 47

24. Dawid Kubacki (Polska) 43

35. Paweł Wąsek (Polska) 8

41. Kamil Stoch (Polska) 3

