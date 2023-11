Sekretarz stanu USA: wszyscy członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego są przekonani, że wspieranie Ukrainy leży w ich interesie

Wszyscy członkowie NATO uznają, że wspieranie Ukrainy to nie tylko rzecz właściwa, ale też leży w ich własnym interesie - powiedział w środę sekretarz stanu USA Antony Blinken po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

"Nie usłyszałem nic, co wskazywałoby na zmęczenie czy chęć wycofywania się (ze wspierania Ukrainy). Wręcz przeciwnie - (widzę) determinację do kontynuowania (tych działań). Każdy sojusznik w NATO - w tym USA - zdaje sobie sprawę z tego, że to nie tylko kwestia robienia rzeczy właściwych, ale też własnego interesu" - zadeklarował Blinken.

"Jeśli pozwolimy krajowi takiemu jak Rosja, by działał bezkarnie, zmieniał granice siłą, decydował i dyktował, jaka ma być przyszłość innego państwa; i jeśli to się będzie dziać bezkarnie, to mamy otwarty sezon łowiecki. Każdy potencjalny agresor, w każdym miejscu na świcie wyciągnąłby z tego wnioski dla siebie" - podkreślił szef amerykańskiej dyplomacji. (PAP)