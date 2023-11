Premier: nie proponuję trzeciej kadencji PiS, ale by przez dekalog polskich spraw inni przyłączyli się do nas

Ja nie proponuję trzeciej kadencji PiS, dwie kadencji są za nami. Proponujemy, aby przez dekalog polskich spraw inni przyłączyli się do nas, my przyłączymy się do innych, aby dla wspólnej sprawy Koalicja Polskich Spraw rzeczywiście była tym, co łączy, co daje nadzieję Polakom - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w TVP Info.