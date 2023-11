POJEDZIEMY NA EURO 2024!

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy zgromadzą rekordową ilość reprezentacji – i byłoby dużym wstydem w nich nie wystąpić. Nie byłoby dla takiej sytuacji żadnego usprawiedliwienia. Zwłaszcza dla Polski, która przed niespełna rokiem zameldowała się w „szesnastce” najlepszych zespołów świata na Mundialu w Katarze.

A ponadto Euro 2024 jest „za miedzą” – w Republice Federalnej Niemiec. To wielka okazja dla polskich kibiców, aby zameldować się tam w imponujących ilościach i głośno skandować: „Polacy, gramy u siebie!”. Siłą rzeczy w Katarze naszych była głośna, ale garstka. Na MŚ 2018 w Rosji przyjechaliśmy w większej liczbie, ale jednak nawet wtedy – nie mówię o dniu dzisiejszym – było tam dojechać znacznie, znacznie trudniej (odległości, wizy) niż do Niemiec.

Cóż, trzeba teraz wygrać baraże. Wiadomo, że półfinał zagramy z Estonią – i mimo wszystko trudno nie być optymistą przed tym meczem. Potem – nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, ale mówię o możliwościach – zagramy w finale. Może z Walią? Tu zaczną się schody, bo akurat Walia wyeliminowała Ukrainę w barażach o zeszłoroczny Mundial. W barażach groziła nam Chorwacja, trzecia drużyna ostatnich mistrzostw świata, lecz na szczęście udało się jej wygrać w decydującym meczu, choć do przerwy tylko remisowała.

Cóż, mimo beznadziejnej gry naszej reprezentacji w tych eliminacjach – na 8 meczów wygrała raptem 3, w tym 2 z Wyspami Owczymi – jakby nie zabrzmiało to paradoksalnie, ale uważam, że jest duża szansa oba mecze barażowe wygrać i jednak pojechać na EURO 2024.

Psioczymy na reprezentację, bo psioczymy, ale jak już napisałem na początku: „nadzieja umiera ostatnia” – bo prawdziwy kibic wierzy do końca. Baraże odbędą się za 4 miesiące, a do tego czasu może się zmienić w naszym futbolu na tyle, że jednak doczołgamy się do „niemieckich” mistrzostw Europy. To naprawdę realne. To „tylko” dwa wygrane mecze. I jednocześnie „aż” dwa…

Ryszard Czarnecki