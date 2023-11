Marszałek Hołownia gotowy do rozmów z premierem Morawieckim?

„Kiedy myślę o panu premierze Morawieckim, przypomina mi się fenomen kota Schrödingera, znany z badań psychologicznych, ale nie tylko. Przypomnijmy: był to kot, który jednocześnie był w pudełku, ale był też poza pudełkiem. Mam wrażenie – kiedy słucham, czytam, oglądam pana premiera, kiedy widzę, co wpływa do laski marszałkowskiej z jego strony – że mamy teraz do czynienia z premierem Schrödingera, który z jednej strony jest premierem, ale drugiej strony – premierem nie jest” – powiedział we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który przypomniał, że premier Morawiecki powiedział, że jeżeli zostanie zaproszony przez marszałka Sejmu, bardzo chętnie się spotka, by porozmawiać o projektach, które wpływają do Sejmu. „Chcę zapewnić pana premiera, że dojdzie do takiego spotkania zaraz po tym, jak wyklaruje się jego status. Bo w tej chwili jest, jak rozumiem, z jednej strony zdymisjonowanym premierem rządu, który ma powierzone obowiązki, ale już tylko administruje, i jest też jednocześnie osobą, która jeszcze nie sformowała nowego rządu” – stwierdził Szymon Hołownia.

Zapewnił, że „kiedy ten nowy rząd zostanie przez niego sformowany, zaprzysiężony przez prezydenta, niezwłocznie spotka się z tak usankcjonowanym premierem, aby zadać mu też wiele pytań dotyczących tego, co do Sejmu teraz spływa”.

A spłynął – jak poinformował marszałek Hołownia – m.in. projekt ustawy okołobudżetowej. „Zadam panu premierowi pytanie, dlaczego nie wpłynął budżet. Skoro wpłynęła ustawa okołobudżetowa, warto zapytać, gdzie jest budżet do tej ustawy. Analizy sejmowe wskazują jednoznacznie, że budżet złożony przez rząd pana Morawieckiego we wrześniu uległ dyskontynuacji. A więc zaraz po tym, jak został ukonstytuowany nowy Sejm, ten budżet powinien zostać złożony raz jeszcze” – wskazał Hołownia.

„Wczoraj wieczorem, pięć minut przed Prezydium Sejmu otrzymaliśmy też (…) wrzutkę, bo trudno inaczej to nazwać, w ramach projektu poselskiego podpisanego przez stosowną liczbę PiS, o zerowym VAT na żywność. I to będzie kolejne moje pytanie dla pana premiera – jeżeli posłowie jego ugrupowania składają poprawkę o konieczności wprowadzenia czy przedłużenia zerowego VAT-u na żywność (…), dlaczego premier nie uwzględnił zerowego VAT-u na żywność w budżecie, który złożył do Sejmu?” – pytał Szymon Hołownia.

„Czy jest tak, że jego ugrupowania polityczne robi coś w poprzek woli pana premiera? Natomiast jeżeli pan premier dzisiaj po refleksji uznaje, że trzeba poprawić ten błąd i przedłużyć VAT na żywność – to sam przyznał dzisiaj w wywiadzie, że może to zrobić rozporządzeniem. Rozumiem więc, że w ten sposób zabezpieczy zerowy VAT na żywność dla Polek i Polaków, a my nad projektem ustawy, który posłowie do laski marszałkowskiej wnieśli – zajmiemy się w normalnym, rzetelnym, uczciwym trybie konsultacji” – podkreślił.

Jest jeszcze – jak zauważył – ustawa o wakacjach kredytowych, wniesiona przez rząd. „Ta ustawa została przeze mnie wysłana do analiz – zgodnie z tym, co robię z każdą ustawą, która wpływa do Biura Legislacyjnego, do Biura Analiz Sejmowych. Jak wróci z konsultacji, będziemy podejmowali dalsze decyzje. Traktujemy ten projekt oczywiście poważnie” – zapewnił.

Kolejna kwestia to ustawa o wolnym od pracy dniu 24 grudnia i przeniesieniu tej niedzieli handlowej na jedną z wcześniejszych niedziel. „Tę ustawę będziemy procedować. Ona jest pilna w tym sensie, że 24 grudnia nie poczeka, a więc nadamy jej – po analizach – numer druku i trafi do parlamentarnego obiegu” – poinformował.

Źródło: PAP