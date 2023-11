Przyjaciele Fundacji Pomoc Patrioty!

Możecie nas wesprzeć w tych wysiłkach i stać się dla nas ogromnym wsparciem, zaopatrując nas w środki czystości, piorące, higieny osobistej czy opatrunkowe.

Zapraszamy Was do współpracy w tym zakresie. Liczymy na gest, gdyż nie jest łatwo w tych czasach dzielić się dobrem i być przykładem dla innych. Jeżeli jesteście gotowi zaangażować się w stałe wsparcie na naszą rzecz, możecie dostarczyć potrzebne środki do naszego biura, w którym przywitają Cię nasi Wolontariusze, ugoszczą, odbiorą wsparcie. Czekamy na Was. Do zobaczenia!