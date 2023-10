CBA i IPN do likwidacji?

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) i Instytut Pamięci Narodowej (IPN) powinny być zlikwidowane - powiedział w poniedziałek współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w TVN24. Natomiast jest przeciwny, by rozwiązywać telewizję publiczną. "Coś jest chore, to raczej trzeba to leczyć" - stwierdził.