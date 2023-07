Nowi Terytorialsi ślubowali wierność i poświęcenie Ojczyźnie

Ponad stu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło w tę sobotę w Ełku (22 VII) wojskową przysięgę. To zwieńczenie ponad dwutygodniowego letniego szkolenia „Wakacje z WOT”, jakie odbyło się w Ełku. Za zaangażowanie w służbę Ojczyźnie żołnierzom dziękował obecny na uroczystościach szef MON Mariusz Błaszczak.

Tegoroczne „Wakacje z WOT” po raz pierwszy w historii 4MWBOT odbyły się w stolicy Mazur, gdzie stacjonuje 44 batalion lekkiej piechoty OT. Uroczystość była swoistą nagrodą za pomyślne ukończenie ełckiego szkolenia.

W sobotę o godz. 10:00 na Placu Jana Pawła II ślubowali ochotnicy i mieszkańcy powiatów: ełckiego, oleckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego oraz piskiego. Łącznie 120 osób, z czego 40 kobiet. Teraz – po przysiędze – każdy z nich rozpocznie służbę w rejonie swojego zamieszkania, tym samym powiększając liczbę żołnierzy służących w pięciu warmińsko-mazurskich batalionach lekkiej piechoty.

Na przysiędze pojawili się lokalni samorządowcy, posłowie i senatorowie z regionu oraz duchowni. Zaszczycił ją też swoją obecnością Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

— Przede wszystkim bardzo dziękuję za decyzję przystąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Państwo jesteście patriotami. Zdecydowaliście o tym, aby część swojego wolnego czasu poświęcić na służbę Ojczyźnie, na służbę w Wojsku Polskim, dlatego że łączycie swoją aktywność zawodową ze służbą wojskową. Bardzo dobry wybór — zwrócił się do żołnierzy minister Błaszczak.

Szef MON nagrodził wyróżniających się uczestników ełckiego szkolenia pamiątkowymi rymgrafami. W swoim przemówieniu podkreślał również jak ważną rolę dla bezpieczeństwa państwa pełnią warmińsko-mazurscy Terytorialsi.

— 4 brygada WOT należy do tych, które bardzo dynamicznie się rozwijają. Składa się z 5 batalionów. Szczególnie ważne są te bataliony, które są zorganizowane bezpośrednio przy granicy z obwodem królewieckim. Chodzi o to żeby wzmocnić granicę również z tej strony. Dlatego zdecydowaliśmy o tym, żeby pobudować zaporę na granicy, zdecydowaliśmy o tym żeby wzmocnić granicę i zapewnić Polsce bezpieczeństwo — mówił Mariusz Błaszczak.

Szef MON przypomniał również, że w Ełku – obok WOT – powstaje jednostka wojsk operacyjnych. Podobnie jest w województwie i całym kraju, gdzie nowe jednostki są przywracane w miejsce tych zlikwidowanych przed 2015 r. (np. Ostróda) lub powstają całkowicie nowe, czego przykładem jest Olecko.

Po przeprowadzonej w pełnym ceremoniale uroczystości złożenia przysięgi przyszła kolej na mniej oficjalną część wojskowego dnia w Ełku. Zgromadzeni na Placu JP II mieszkańcy mieli możliwość bawienia się na rodzinnym pikniku połączonym z prezentacją oferty wojska oraz zaprzyjaźnionych służb.

Nie zabrakło malowania buziek dla najmłodszych, waty cukrowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz klasycznej grochówki. Tego dnia przydała się wyjątkowo, gdyż momentami uroczystość złożenia przysięgi i sam piknik próbowała zaburzyć deszczowa pogoda. Jak widać po minach zadowolonych żołnierzy i bawiących się na Placu JP II rodzin, w ogóle się jej to nie udało. W tę sobotę każdy wrócił do domu z uśmiechem na twarzy, a ponad stu żołnierzy jako pełnokrwiści Terytorialsi.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej jest obecnie w jednym z najbardziej dynamicznych okresów funkcjonowania. Liczy około 3500 żołnierzy. Ponad 90% żołnierzy brygady to żołnierze OT, z których 71% ma wykształcenie wyższe lub średnie, 86% z jest w wieku 18-45 lat, a blisko 30% stanowią kobiety. Blisko 90% nowych Terytorialsów to ludzie młodzi, którzy nie ukończyli jeszcze 20 lat. Wśród nich największą grupę stanowią uczniowie. Pozostali ochotnicy to ludzie o różnych zawodach, zainteresowaniach i pasjach.