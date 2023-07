Czarnek reaguje na oskarżenia Tuska ws. podręcznika do HiT: "Nie będę komentował żadnych jego chamskich słów"

Szef resortu edukacji w rozmowie z Małgorzatą Jarecką zwracał uwagę na brak unijnego wsparcia dla Polski, która przyjęła ukraińskich uchodźców, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach.

"200 tys. dzieci ukraińskich jest w polskich szkołach. Wydajemy na to miliardy złotych z budżetu państwa polskiego, nie mamy ani złotówki z UE na chociażby utrzymanie dzieci ukraińskich w polskich szkołach, i dodatkowo nam się wpiera, że musimy uczestniczyć w jakiejś przymusowej relokacji"

– powiedział.

"My mamy nie tylko prawo żądać przestrzegania traktatów europejskich, mamy również prawo żądać solidarności od krajów UE, solidarności na nami - krajem, który na największą skalę pomaga Ukraińcom i na największa skalę pomaga autentycznym uchodźcom, nie migrantom zarobkowym, nie ludziom wabionym przez mafie"

– mówił.

Referendum

Kolejnym tematem rozmowy była sprawa referendum ws. przymusowej relokacji migrantów.

"Wybory parlamentarne nie są tak skomplikowane jak wybory samorządowe i połączenie ich nie powinno stwarzać żadnych problemów organizacyjnych. Dlatego należy wykorzystać te datę, zadać również Polakom to pytanie, jaki mają stosunek do tej absurdalnej polityki UE, bo głos rządu RP jest jasny, klarowny i on wybrzmiewa. Ale jeśli to będzie jasny głos narodu polskiego, który powie stanowczo „nie”, twarde „nie” tej absurdalnej polityce UE w referendum ogólnokrajowym. Jestem przekonany, że to całkowicie odwróci sytuację, ale też spowoduje zastopowanie tych zakusów polityków europejskich żeby „obdarzyć” nas problemem, który sami sobie zgotowali"

– mówił prof. Czarnek.

Następnie minister Czarnek odniósł się do słów Donalda Tuska, który tak mówił o podręczniku do HIT:

"To dużo kłamstw i łajdackich tekstów również na mój temat".

Czarnek przekonywał, że nie ma zamiaru wchodzić w polemikę z Tuskiem.

"Nie będę dyskutował, ani wchodził w polemikę z kimś takim jak Donald Tusk, który skompromitował się w ostatnich tygodniach na skale niebywałą. Dlatego nie jest dla mnie żadnym partnerem do rozmowy i nie będę komentował żadnych jego chamskich słów, nie licujących z godnością polityka polskiego"

– powiedział.

Pytany o ewentualną debatę między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem, stwierdził:

"Jeśli ktoś przychodzi na debatę z zamiarem tylko i wyłącznie obrażania kogoś i kłamania bezczelnie, przeinaczania i manipulowania, to po co taka debata. (…) Po co dyskutować z kimś , kto od początku przychodzi z zamiarem kłamania".

