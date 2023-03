Mateusz Morawiecki: Staję w obronie naszego kochanego Papieża

Premier Mateusz Morawiecki, po fali ataków opozycyjnych mediów i polityków na św. Jana Pawła II, stanął w obronie papieża Polaka. Wczoraj w mediach społecznościowych ustawił sobie fotografię Ojca Świętego z podpisem „Nie lękajcie się” jako zdjęcie w tle, dziś opublikował poruszający spot.

Uderzanie w papieża, który został świętym jest, zdaniem premiera, częścią „wojny cywilizacyjnej”.

"Dziś wojna toczy się nie tylko za naszą wschodnią granicą. Niestety, są środowiska, które próbują wywołać nie militarną, ale cywilizacyjną wojnę u nas w Polsce. To są działania wykraczające poza cywilizowaną debatę i poza obywatelski spór" — podkreśla Mateusz Morawiecki na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu. Słowa premiera przeplatane są wypowiedziami papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymek, homilii oraz archiwalnymi materiałami z ważnych wydarzeń jego pontyfikatu.

"Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć" — mówi Ojciec Święty. Pomiędzy kolejnymi fragmentami wypowiedzi premiera słyszymy także inne słowa papieża, m.in. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” czy „To jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna”.

"Lista zasług Jana Pawła II jest niewyczerpana- i dla świata, i dla Polski" — podkreśla szef polskiego rządu.

"Dowodów na to, że Jan Paweł II podejmował walkę z niegodziwościami, także w Kościele, jest mnóstwo. Dowody na to, że czyny takie świadomie ignorował, są żadne albo bardzo, bardzo wątpliwe" — wskazuje.

"Uderza się w niego np. zeznaniami donosiciela bezpieki, ubeka, sprzed kilkudziesięciu lat" — zwraca uwagę Mateusz Morawiecki.

"Te ataki na Papieża Polaka wpisują się w szerszy kontekst cywilizacyjny - wychodzą bowiem ze środowisk, które w miejsce tradycji, kultury i normalności, chcą zaaplikować nam rewolucję wywracającą do góry nogami dotychczasowe życie większości społeczeństwa" — dodaje.

"Jeżeli jako chrześcijanie nie staniemy w obronie pamięci naszego wielkiego rodaka z Wadowic, to nasze sumienie pokryje gruba warstwa znieczulicy. Mówię to przede wszystkim jako Polak, jako mąż, ojciec, jako obywatel" — podkreśla premier.

"Staję dziś w obronie naszego kochanego papieża, bo jak zdecydowana większość moich rodaków wiem, że Janowi Pawłowi II zawdzięczamy jako naród bardzo, bardzo wiele. Być może zawdzięczamy mu wszystko" — podsumowuje.

„Przyszłość Polski zależy od was! To jest nasza Ojczyzna! To jest nasze być i nasze mieć!” Jan Paweł II

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl