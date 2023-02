NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

MIKOŁAJ KANIA

Egida Biskupiec

Pierwszy raz na treningu pojawił się, gdy miał niewiele ponad... trzy lata. - Syn zawsze biegał z zaciśniętą piąstką, zresztą on się nawet z nią urodził - przyznaje ze śmiechem Małgorzata Kania, mama 10-letniego dzisiaj Mikołaja. - Oczywiście jako trzylatek nie mógł samodzielnie chodzić na treningi, a nam godziny zajęć nie pasowały, w efekcie na jakieś półtora roku musieliśmy z tymi treningami dać sobie spokój. Jednak gdy skończył sześć lat, ponownie trafił do Egidy, gdzie trzy razy w tygodniu trenuje kick-boxing i taekwondo.

Na pierwsze zawody, które odbyły się w Ostródzie, młody reprezentant Egidy pojechał z tatą Arkadiuszem. - Wrócił co prawda bez medalu, ale był tak pozytywnie naładowany, że teraz jeździ prawie na wszystkie turnieje - dodaje pani Małgorzata. - W grudniu na międzynarodowym Pucharze Polski w Janowie Podlaskim stoczył bardzo dużo walk, niekiedy jedną kończył, a po chwili już zaczynał kolejną. Startował w dwóch kategoriach, czyli 27 kg - była to jego docelowa waga, oraz w 30 kg. Walczył tam jeszcze jako dziecko, bo teraz będzie już rywalizował wśród kadetów młodszych. W Janowie szło mu znakomicie, chyba sam za bardzo nie wierzył w to, co tam się działo. Z emocji aż nam się z mężem ręce trzęsły. Ostatecznie Mikołaj zdobył tam srebrny i brązowy medal.

Dumna mama docenia olbrzymią rolę trenera Bartosza Zabłotnego. - Na zajęciach uczy dzieci nie tylko walki, ale też szacunku do rywali. Jest to klasyczne wychowanie poprzez sport - nie ma wątpliwości Małgorzata Kania.

Z opinią mamy całkowicie zgadza się utalentowany dziesięciolatek, bowiem zapytany o swojego sportowego idola, odpowiada krótko: - Trener.

A o czym marzy? - Chciałbym zostać mistrzem świata - przyznaje Mikołaj trochę zawstydzony swoją odwagą. Trzymamy kciuki!

* Czołówka głosowania: 1. Mikołaj Kania (sporty walki, Egida Biskupiec), 2. Sophie Woytitzki (szachy, LZS CKTiS Biskupiec), 3. Andżelika Jeroszewska (sporty walki, Egida Biskupiec), 4. Szymon Stokłos (kolarstwo torowe, SK Stawiguda), 5. Lena Bartlewska (sporty walki, Egida Biskupiec).

dryh