Setki kartek do astronoma. Tak Olsztyn zaczyna Rok Mikołaja Kopernika

6 grudnia to imieniny Mikołaja, szczególnie Mikołaja Kopernika. Z tej okazji w olsztyńskim planetarium można oglądać wystawę pocztówek z życzeniami do astronoma. To początek szczególnych obchodów Roku Mikołaja Kopernika.

W 2023 roku będziemy obchodzili 550 rocznicę urodzin i 480 rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika. Właśnie dlatego w Polsce obchodzony będzie Rok Mikołaja Kopernika. Astronom z Olsztynem jest szczególnie związany. Z tego powodu Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie powołało do życia sieć „Przyjaciele Mikołaja Kopernika”, w którą włączyły się przedszkola, szkoły i placówki kulturalno-oświatowe z Olsztyna. Pierwszym projektem jest wystawa pocztówek do Mikołaja Kopernika, które od 6 grudnia można oglądać w olsztyńskim planetarium. Jest ich ok. 200. Kartki przygotowały przedszkolaki z olsztyńskich placówek i uczniowie III LO, którego patronem jest Mikołaj Kopernik.

— Kartki są wyrazem wdzięczności, zaangażowania, kreatywnego spojrzenia dzieci na postać i naukowe dokonania Mikołaja Kopernika — zauważa Małgorzata Zabolewicz, wicedyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Olsztynie. — Wystawa prac jest też prezentem imieninowym dla wybitnego uczonego. Prace wykonane są różnorodnymi technikami plastycznymi, niektóre zawierają pisane życzenia dla Mikołaja w języku polskim i angielskim. Większość prac jest próbą malowania portretu wielkiego uczonego. Ale to dopiero początek, bo w przyszłym roku zaplanowane jest mnóstwo atrakcji. Zaczniemy od urodzin Mikołaja Kopernika w lutym, a skończymy w czerwcu. Chcemy, aby nasz wielki uczony stał się inspiracją do rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży światem nauki — astronomii, matematyki, medycyny, prawa i ekonomii.

Przypomnijmy, że Mikołaj Kopernik przybył do olsztyńskiego zamku z Fromborka w listopadzie 1516 roku, by objąć tu urząd administratora dóbr kapituły warmińskiej. Był kanonikiem warmińskim, a Olsztyn — obok Pieniężna i Fromborka — był miastem, którym zarządzała właśnie kapituła warmińska złożona z kanoników. W tutejszym zamku Kopernik, z niewielkimi przerwami, rezydował w latach 1516-21. W trakcie swojego pobytu w krużganku zamkowym wykonał istniejącą do dzisiaj tablicę, która służyła między innymi do obliczeń związanych z długością roku astronomicznego. To unikatowy eksponat i jedyny na świecie oryginalny, ocalały przyrząd astronomiczny słynnego uczonego. Wyliczenia, jakie poczynił Kopernik przy użyciu tej tablicy już po śmierci astronoma zostały wykorzystane przy reformie kalendarza.

