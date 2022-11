Czytelnicy o Aquasferze w Olsztynie: woda jest zimna. Pytamy, co może być powodem

Czytelnicy zwracają uwagę na wodę w olsztyńskiej Aquasferze. Mówią, że jest zimna. "Aquasfera straci klientów. Oszczędza na ogrzewaniu wody? Po co? Nikt w zimnej wodzie nie będzie chciał się kąpać. Czy tak walczy się z inflacją? Przecież to strzał w kolano". Co może być powodem takich opinii?

— Co tydzień chodzimy na lekcje do Aquasfery. Zawsze woda była przyjemna. Niestety ostatnio zrobili taką zimną wodę, że w basenie dla maluchów połowa dzieciaczków miała sine usta, niektóre trzęsły się z zimna — zauważa pani Aneta z Olsztyna. — Po lekcjach zazwyczaj chętnie zostajemy, żeby pobawić się w strefie rekreacji. Niestety ostatnio nam się to nie udało. Synek nie dał rady wejść do wody. Mam wrażenie, że temperatura, jaka pojawiła się na wyświetlaczu, wskazywała 3-4 stopnie mniej niż na przykład w zeszłym tygodniu. Jak tak dalej pójdzie, Aquasfera straci klientów. Oszczędza na ogrzewaniu wody? Po co? Nikt w zimnej wodzie nie będzie chciał się kąpać. Czy tak walczy się z inflacją? Przecież to strzał w kolano.

Jaka jest woda w Aquasferze? Ciepła Zimna Cały czas jest taka sama Nie chodzę na basen pokaż wyniki »

— Byłam z córką kilka dni temu. Płakała, że jest jej zimno w wodzie. Po pięciu minutach wyszłyśmy z basenu — dodaje pani Klaudyna. — Uważam, że basen powinien informować, że woda jest zimna. Było wyświetlone, że ma 30 stopni, ale na pewno tyle nie miała.

Czy woda w Aquasferze jest zimna?

— Na razie nie podjęliśmy decyzji odnośnie obniżania temperatury wody w basenach. Wahania temperatury wody mogą występować w basenie treningowym (do nauki pływania), ponieważ czasowo podnosimy temperaturę wody na piątkowe zajęcia nauki pływania i oswajania z wodą niemowląt i małych dzieci. Temperatura wody w tym basenie waha się od 28 do 32 stopni Celsjusza — odpowiada Zbigniew Szymula, rzecznik OSiR w Olsztynie. — W pozostałych przypadkach, o ile nie ma technicznych problemów lub niższej temperatury czynnika grzewczego dostarczanego siecią ciepłowniczą, temperatury wody w poszczególnych basenach wynoszą: w basenie olimpijskim 27-27,5 stopni, w basenie treningowym 28-32 stopnie, w basenie rekreacyjnym 29-30 stopni, w brodziku dla dzieci 31-32 stopnie, a w wannie z hydromasażem 34-35 stopni.

I dodaje: — Temperaturę wody kontrolują automatyczne termostaty i są one ustawiona na takim samym poziomie od początku działalności Aquasfery.

ar