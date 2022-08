Koszmar rowerzystów? Na końcu zjazdu do Parku Centralnego w Olsztynie są schody. "Tu nie ma jak wyhamować!"

— W Parku Centralnym na ścieżce jadąc od tylu Aury jest zjazd dla wózków i rowerów. I ok, fajnie. Ale do parku można też trafić innym zjazdem, trochę wyżej z ul. 22 stycznia. Jadąc tym zjazdem na końcu napotykamy schody! Po co? Nie wiem — dziwi się pan Łukasz z Olsztyna. — Może miasto „wygładziłoby” te schody? Nie jest to problem wyssany z palca. Jechałem tędy rowerem i spadłem z tych schodów, bo jadąc z góry nie miałem pojęcia, że są. Zauważyłem je w ostatnim momencie i hamowanie niewiele dało. Niedawno taka sama sytuacja spotkała mojego przyjaciela — z tym, że ja w przeciwieństwie do niego wyszedłem z tego cało. On niestety się pobijał, bo przeleciał przez kierownicę. Później okazało się, że złamał rękę.

I dodaje: — To są chyba jedyne schody, jakie można spotkać w parku, a są tylko cztery... Wygląda to tak, jakby bez problemu można było je wygładzić i zrobić delikatny zjazd.

Czy miasto zrobi zjazd dla rowerzystów?

— Rowerzyści po terenie Parku Centralnego powinni poruszać po wyznaczonych ścieżkach dla jednośladów, które są w tym celu właściwie oznakowane. Dotyczy to także wjazdu dla rowerzystów na teren parku — odpowiada Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT. — We wskazanym przez czytelnika miejscu nie przebiega żadna ze ścieżek rowerowych prowadzących na teren parku. W miejscu tym nie jest planowany jest więc dodatkowy zjazd.

ar