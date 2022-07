W Olsztynie powstał pierwszy ogród społeczny. Jest czynny 24 h na dobę 7 dni w tygodniu

Ogrody społeczne to ogólnodostępna zielona przestrzeń, która pozwala nam spędzić czas blisko natury. Od klasycznych parków czy ogrodów różnią się tym, że zazwyczaj obejmują dość małe przestrzenie — często są to usytuowane pomiędzy budynkami miejsca, które pozwalają mieszkańcom odetchnąć i spędzić czas w otoczeniu przyrody.

— Ogród społeczny to miejsce stworzone dla mieszkańców i z mieszkańcami. To idea popularna na całym świecie, szczególnie w Europie. Pierwszy taki ogród powstał w Olsztynie na zielonych tarasach tuż za CEiIK. To miejsce zabytkowe, więc nasz ogród jest jednak mobilny i w każdej chwili można go przenieść w inne miejsce — mówi Anna Maria Nadgrabska, z Biura Dzielnicy Zatorze i Fundacji Warsztat Zmiany. — Ogród jest otwarty 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Można tu przyjść zawsze, gdy ma się ochotę, żeby pokontemplować albo z nami popielić czy podlać rośliny. Można nawet skubnąć sobie jakiś owoc, na przykład poziomkę.

I dodaje: — W tym miejscu będziemy również realizować różnego rodzaju warsztaty związane z tematem ogrodowym i ekologicznym. W drugiej połowie sierpnia ruszamy z cyklem spotkań w całym Olsztynie, bo razem z mieszkańcami chcemy stworzyć koncepcję ogrodów społecznych w całym mieście. Na mapie olsztyniacy zaznaczają miejsca, gdzie powinny powstać ogrody społeczne. Każde osiedle chce mieć takie miejsce. Ale to dobrze. Wracamy do idei zielonych podwórzy, ogródków, skwerów i Olsztyna jako miasta ogrodu. To kolejny element powstawania zieleni miejskiej, ale w społecznym tonie, czyli tworzonym razem z mieszkańcami.

W czasie otwarcia pierwszego ogrodu społecznego w Olsztynie, można było wziąć udział w warsztatach malowania ekotoreb i koszulek oraz budowania konstrukcji z klocków. Mieszkańcy poznali również bliżej świat owadów. Mieli okazję również wysiać, posiać, zasadzić lub nasadzić rośliny w skrzyniach.

Były również zagadki smakowe i cuda na kiju, czyli animacje z wykorzystaniem darów natury.

ADA ROMANOWSKA