Pracownicy budżetówki walczą o podwyżki. Protestowali przed urzędem wojewódzkim w Olsztynie

Już przed godz. 11 w sobotę 30 lipca przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zebrało się kilkadziesiąt osób. Zaczęli protestować, bo chcą więcej zarabiać. Ne widzą innego rozwiązania niż akcja protestacyjna. Dlaczego? Rząd proponuje pracownikom budżetówki podwyżki na poziomie 7,8 proc. Według związkowców to za mało m.in. z uwagi na poziom inflacji. Ich zdaniem siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej zmniejsza się od dłuższego czasu.

Dziś protesty odbywają się we wszystkich większych miastach. Jeśli postulaty nie dotrą do rządzących, to kolejne protesty odbędą się w Warszawie. Protestujący żądają podwyżki 20 proc.

Protest zorganizowało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).