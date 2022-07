PKP na ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie ścięło drzewa. Dla sprawnych przejazdów pociągów

Na ul. Zientary-Malewskiej wzdłuż ulicy rosło kilkanaście drzew. Zostały ścięte. Jak się dowiedzieliśmy, wycinka ma związek z pracami kolejarzy.

— Uporządkowanie roślinności przy ul. Marii Zientary-Malewskiej jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i sprawnych przejazdów pociągów na stacji Olsztyn Główny — odpowiada Martyn Janduła, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe. — Prace są ograniczone tylko do linii kolejowych i prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne jest ponadto wzmocnienie skarpy i uregulowanie spływu wód oraz odwodnienia, aby ograniczyć przedostawanie się wody i zalewanie torów.

I dodaje: — Prace poprzedzają także budowę wejścia do przejścia podziemnego, które połączy obie strony miasta i zapewni wygodny dostęp na stację Olsztyn Główny od strony Zatorza.

Drwale swoją wycinkę argumentowali decyzją wydaną przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

— Wycinka nie jest realizowana i nie może być realizowana na podstawie decyzji wojewody, raczej jako następstwo, ponieważ decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie zastępuje zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów — tak, jak w przypadku decyzji podziałowej lub decyzji o ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości — zauważa Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego. — Tym bardziej, że zgodnie z art.9yc ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. Ponadto, zakres ustaleń decyzji wskazany jest w art. 9q ustawy, brak tam jednak zapisów dotyczących kwestii wycinki drzew. W pewnym stopniu odnosić się do niej mogą wymienione w art. 9q ust.1 pkt 3 warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska.

I podkreśla: — W tym zakresie decyzja określa w jednym z punktów wymóg uwzględniania w fazie projektowania, realizacji oraz eksploatacji zapisów zawartych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 września 2017 roku zmienionej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 listopada 2020 roku, która określa zasady i wymogi dotyczące wycinki drzew. W innym punkcie natomiast wskazano konieczność ograniczenia do minimum wycinki drzew i krzewów. W punkcie IX. 2.1. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wskazującej planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie zawarto informacji o wycince drzew, ponieważ taka konieczność nie została wskazana przez inwestora we wniosku o wydanie decyzji. Nie może to jednak dziwić, ponieważ konieczność wycinki drzew wynikać może przede wszystkim z kolizji z lokalizacją i przebiegiem planowanych obiektów budowlanych, a ich dokładnego rozmieszczenia decyzja lokalizacyjna nie zatwierdza – ma się odbyć we wskazanych w niej granicach terenu inwestycji.

Krzysztof Guzek twierdzi, że ustalenie dokładnego przebiegu i lokalizacji obiektów budowlanych ma miejsce w projekcie budowlanym, na podstawie którego wojewoda wydaje pozwolenie na budowę na realizację inwestycji.

— W zatwierdzonym decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego z 23.12.2021 roku projekcie zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn”, w opisie na stronie 210 w punkcie 20 podano informację, że: „Na terenie inwestycji zainwentaryzowano drzewa, które w bezpośredni sposób kolidują z projektowanym zakresem prac. Drzewa te przewidziano do wycinki i pokazano na planach sytuacyjnych w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu”. Na ww. rysunkach w sąsiedztwie ul. Zientary-Malewskiej nie oznaczono drzew do wycinki. Jednakże, jak wynika z analizy projektu zagospodarowania terenu fragmenty projektowanych sieci m.in. elektroenergetycznych i linii sterowania ruchem przebiegają w pobliżu istniejących drzew lub przez tereny oznaczone jako zadrzewione i zakrzaczone, stąd być może zaistniała konieczność wycinki innych drzew bez dodatkowego zezwolenia zgodnie z art.9yc ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym.