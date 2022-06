Pogoda na pierwsze dni czerwca w Olsztynie. Znowu czarne chmury nad Kortowiadą?

Czerwiec przywitał nas deszczem. „No tak, zaczęła się Kortowiada. A jak jest Kortowiada, musi padać” — mówimy dziś patrząc w niebo. To prawda, olsztyńskie juwenalia od lat nie mają szczęścia w pogodzie. Gdy bywało inaczej, studenci śpiewali: „Słońce świeci, deszcz nie pada, Kortowiada, Kortowiada". Czy tym razem będzie podobnie?

Niestety środa może być huczna i to dosłownie. Od godziny 8 rano aż go godziny 20 w województwie warmińsko-mazurskim obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem. Spadnie nawet do 10-30 l/mkw wody. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, rozpędzając się do 40-50 kilometrów na godzinę, a w trakcie burz do 60-80 km/h.

Czwartkowa pogoda będzie kopią środy. Ale prawdziwy powiew lata poczujemy w weekend. W piątek 3 czerwca temperatura osiągnie nawet 25 st. C. Sobota zapowiada się bardzo podobnie, a w niedzielę czeka nas pierwszy tegoroczny upał.