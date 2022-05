Wielki pożar przy ul. Lubelskiej w Olsztynie. W ogniu budynki przemysłowe

Kłęby dymu nad Olsztynem. Ogień zauważono w poniedziałek 2 maja ok. godz. 20 niedaleko sklepu Makro przy ul. Lubelskiej. Co się dzieje?

W ogniu stanęły magazyny.

— Palą się budynki przemysłowe przy ul. Lubelskiej — mówi bryg. Tomasz Sobkowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. — Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej.

Przypomnijmy, że w tym samym miejscu paliło się w grudniu 2014 roku. Pożar wybuchł również wieczorem, ok. godz. 20.15. Wówczas z ogniem walczyły 22 zastępy straży pożarnej. Całkowitemu spaleniu uległ budynek stolarni z maszyną do produkcji mebli, wyposażeniem narzędziowym oraz gotowymi produktami. Częściowo zawalił się też dach budynku. Strażakom udało się uchronić przed ogniem magazyn firmy meblarskiej. Straty sięgały wtedy ok. 1,5 mln zł.