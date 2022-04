Olsztyn na majówkę

Żagle na Ukielu, seans w planetarium, a może aktywny piknik w Parku Centralnym? Nie trzeba wyjeżdżać poza Olsztyn, aby miło spędzić najbliższy weekend, przy okazji zażywając ruchu i spotykając się ze znajomymi.

Wiosenna aura może zachęcić do skorzystania z uroków, jakie daje największe olsztyńskie jezioro. Tym bardziej, że już w sobotę (30 kwietnia) ruszają wypożyczalnie sprzętu pływającego przy ulicach Kapitańskiej, Sielskiej i Olimpijskiej.

- Wypożyczalnie będą czynne codziennie w godz. 11:00-19:00 - informuje Zbigniew Szymula z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. - Dysponujemy całą gamą sprzętu do wodnej rekreacji. Zapraszamy do nas!

Żaglówki, łodzie wiosłowe, kajaki, rowery wodne, deski SUP - to tylko część sprzętu, z jakiego można korzystać w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel.

Aktywność na wodzie można doskonale połączyć z poznawaniem nowych smaków. Dlatego tym bardziej warto przez cały zbliżający się długi weekend (30 kwietnia-3 maja) wybrać się nad największy olsztyński akwen. Na górce przy plaży nr 2 kolejny raz zagości Festiwal Smaków Food Trucków.

Restauracje na kółkach zabiorą mieszkańców i gości naszego miasta w kulinarną podróż dookoła świata. Nie zabraknie najbardziej wyszukanych dań rodem z Indii, Meksyku, Węgier czy Hiszpanii, ale też też streetfoodowych klasyków, jak burgery, kanapki z szarpaną wieprzowiną, belgijskie frytki.

Udział w XIII Festiwal Smaków Food Trucków zadeklarowało łącznie niemal 20 foodtruckowców. Impreza od soboty do poniedziałku między 12:00 a 21:00, a we wtorek do 20:00.

Majówkę można też spędzić w Parku Centralnym. Na imprezę w pobliżu zajezdni trolejbusowej 1 maja (niedziela) od 12:00 do 18:00 zaprasza Miejski Ośrodek Kultury.

- Będzie na Was czekać porcja wiosennego relaksu, inteligentnych swawoli i kulturalnego oddechu pełną, majowo rozchełstaną piersią - zachęca Agnieszka Prusik z MOK-u.

"Majuffka" to okazja do pooglądania wystawy Olsztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy Warmia. Poza modelami różnej wielkości, nie zabraknie filmów, kącika czytelniczego, animacji (nie tylko) dla najmłodszych. Poza tym będzie seria plenerowych doświadczeń językowych "Rzuć beretem, a nie mięsem!", czyli okazja do sprawdzenia swojej lingwistycznej wiedzy.

Dzień wcześniej (sobota, 30 kwietnia, 10:00-12:00) na Starym Mieście odbędzie się rodzinny piknik "Bezpieczna autostrada". Podczas wydarzenia nie zabraknie atrakcji połączonych z edukacją, promocji pierwszej pomocy i bezpiecznej jazdy. Będzie wiele zabaw edukacyjnych - zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Odwiedzający spróbują swoich sił w quizach, zadaniach-wyzwaniach, będą mieli możliwość wykonania podstawowych badań profilaktycznych (m.in. wzroku czy poziomu cukru we krwi), a także skorzystania ze strefy relaksu i masaży. Wykwalifikowani ratownicy w praktyce będą uczyć pierwszej pomocy, nie tylko instruując, jak ratować życie, ale też dając szansę aktywnego przećwiczenia na fantomach.

Wielbiciele rozrywki w zamkniętych pomieszczeniach powinni rozważyć ofertę Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego albo Olsztyńskiego Teatru Lalek. W pierwszej z instytucji szereg projekcji pod kopułą, a także możliwość zwiedzania wystaw w wieży ciśnień. Druga w sobotę i niedzielę wystawia "Piotrusia Pana".

Natomiast 3 Maja na pl. Konsulatu Polskiego Wojewódzkie Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. Około 11:15 uczestnicy uroczystości przemaszerują z bazyliki św. Jakuba ulicami Staszica, Pieniężnego, 1 Maja, Mrongowiusza do pl. Konsulatu Polskiego. Uroczystości od 11:40, a o 13:00 defilada kompanii honorowych ul. Warmińską.