Kto skończy remont w kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Olsztynie? Ekipa się zwinęła, zostały dziury w ścianach i bałagan

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Olsztynie nie mogą doprosić się końca remontu. Zaplanowano tu prace na klatce schodowej. Ściany miały być wyszpachlowane, a poręcze odnowione. Planowano też wymienić okna, bo przez te, które teraz są, mocno wieje. Pojawić się też miały nowe drzwi, bo one też nie trzymają ciepła. Remont był spełnieniem marzeń o normalnej klatce schodowej. Takiej, jaką mają chociażby sąsiedzi w blokach obok.

— Nasz zarządca znalazł firmę remontową, która pojawiła się u nas na początku stycznia. Teraz kończy się kwiecień, a robotników nie ma. Po prostu pewnego dnia wyszli, a remontu nie skończyli. Mało tego, większość, za co się wzięli, spartaczyli. Ściany są krzywe, a w wielu miejscach odpada tynk. Nie zagruntowali niczego i takie są efekty — opowiada pan Andrzej, który mieszka w tej kamienicy. — Raz nawet spadł mi na głowę kawał sufitu, płat półtora na półtora metra. Akurat wychodziłem z mieszkania, zamykałem drzwi i oberwałem… Po tym zdarzeniu zeskrobali i zagruntowali sufit nade mną. W innych miejscach już nie mieli ochoty. Pomalowali i na razie się trzyma. Ale wystarczy się rozejrzeć, żeby złapać się za głowę. W ścianę można włożyć palec, bo są dziury. W innych miejscach gołym okiem widać pęknięcia. Wystarczy mocniej puknąć w ścianę, żeby zaczęły odpadać kolejne płaty. I będą odpadały, nie ma innej możliwości. Czy tak wygląda praca fachowców? To są partacze!— denerwuje się pan Andrzej.

Teraz mieszkańcy nie wiedzą, co robić. Zastanawiają się, czy prace zostaną wznowione, czy ekipa zrezygnowała z remontu na dobre.

— Próbuję dodzwonić się do szefa tej firmy, ale nie odbiera telefonu. Ale dowiedziałem się, że nie ma ludzi do pracy, więc dlatego są takie kłopoty. Podobno bierze mnóstwo zleceń, ale nie jest w stanie ich skończyć — podkreśla pan Andrzej. — Ale czy to jest powód, abyśmy zostali z taką klatką? Z naszym zarządcą też nie możemy się dogadać.

I dodaje: — Ale najgorsze jest to, że ze schodów zerwali wszystkie miedziane kątowniki i prawdopodobnie sprzedali na złom. Zdewastowali przez to stopnie, które są teraz pokruszone. Na co potrzebowali pieniądze? Na alkohol? To jest kradzież! Kiedyś rano słyszałem walenie młotem i dźwięk przecinaka. Ale nie pomyślałem, żeby interweniować. Do głowy mi nie przyszło, że tak to może się skończyć. Podobno teraz ma być położone gumoleum… A mieliśmy takie porządne schody.

Przerwa w remoncie trwa już dwa miesiące

— Pamiętam, że ostatni raz byli w sobotę. Przyszli tylko posprzątać po sobie, ale niewiele zrobili, bo sprzątaczka musiała po nich poprawiać. W piwnicy zostawili bałagan. Stare narzędzia, opakowania po farbach i zaprawach, butelki i inne śmieci. W jednym miejscu widać, że wylewali fusy od kawy. Też tego nie sprzątnęli — opowiada pan Andrzej. — I co teraz mamy zrobić?

Firma, która zaczęła remont klatki schodowej w kamienicy przy Sienkiewicza, pochodzi z Mazowsza. Ma jednak doświadczenie w pracach budowlanych w Olsztynie. Wielokrotnie wygrywała przetargi na remonty, które były opłacane z kasy miasta.

W internecie można znaleźć dużo informacji na temat przetargów, w których firma uczestniczyła. Są też szczegółowe dane, które obejmują lata 2008-2014. W tym czasie najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2010 (5 przetargów). Instytucją, która najczęściej udzielała zamówień tej firmie jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane były zamówienia publiczne to: Olsztyn (4 przetargi na łączną kwotę 795 997,20 zł). Dobre Miasto (2 przetargi na łączną kwotę 663 090,95 zł).

Dlaczego teraz fachowcy nie mogą zrealizować zamówienia?

Remont cały czas trwa

Kamienica przy ul. Sienkiewicza zarządzana jest przez wspólnotę mieszkaniową. Tylko jedno mieszkanie na klatce należy do miasta.

— Nieruchomość stanowi współwłasność osób fizycznych i gminy Olsztyn, administrowana jest natomiast przez firmę zarządzającą wspólnotami mieszkaniowymi — mówi Zbigniew Karpowicz, dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. — Prowadzone obecnie prace remontowe klatki schodowej budynku przy ul. Sienkiewicza realizowane są na podstawie przyjętej przez współwłaścicieli uchwały w przedmiotowej sprawie.

— Remont nie został zakończony, bo cały czas trwa — dodaje Halina Święszek, zarządzająca wspólnotą mieszkaniową przy ul. Sienkiewicza w Olsztynie. — Remont to jednak wewnętrzna sprawa wspólnoty. Nie mogę udzielić więcej informacji na ten temat.

Próbowaliśmy się skontaktować z jej przedstawicielami firmy remontowej, ale nie uzyskaliśmy żadnych informacji. Odrzucano nasze połączenia.

ADA ROMANOWSKA