Restauracja McDonald's w Olsztynie po remoncie. Co się zmieniło?

Najstarsza restauracja McDonald's w Olsztynie jest już po remoncie. Zaglądamy do środka i sprawdzamy, jakie zaszły tu zmiany.

Remont restauracji McDonald's w Olsztynie ruszył w lutym.

— Wprowadzamy restaurację w najnowocześniejsze realia — zapowiadała w "Gazecie Olsztyńskiej" Anetta Stradomska, właścicielka restauracji. — Zmieni się wiele, zarówno w wewnątrz jak i od zewnątrz. Będzie to najnowocześniejszy McDonald's w Olsztynie. Wprowadzimy więcej ekranów do składania zamówień, nowe szyldy, zwiększymy powierzchnię lokalu, zbudujemy drugi pas do zamówień McDrive i odświeżymy wygląd restauracji i parkingu. Planujemy znaczną rozbudowę kuchni i zaplecza.

Rzeczywiście parking jest większy — powiększony o plac przy banku. Tu też znajduje się wyjazd. Zostały również ustawione parkomaty. Teraz, gdy się tu zatrzymamy, będzie trzeba pobrać i położyć za szybą bilecik.

A jak wygląda McDonald's w środku? Tego, co schowane, czyli kuchni, aż tak nie widać. Ale na sali zmiany nie rzucają się w oczy. A może coś się zmieniło? Napisz w komentarzu.

W województwie warmińsko-mazurskim obecnie funkcjonuje 12 lokali McDonald's, trzy z nich znajdują się w Olsztynie, czwarty natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. W Olsztynie pojawi się nowy W Olsztynie miasto wydało pozwolenie na budowę kolejnej restauracji. Obiekt ma się mieścić przy zbiegu al. Sikorskiego z ul. Minakowskiego.