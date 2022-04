Czy osiedle na olsztyńskim Zatorzu buduje się w granicach Lasu Miejskiego?

Tuż przy ścianie Lasu Miejskiego, na Zatorzu, przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie powstaje nowe osiedle. Ta inwestycja jednak zwróciła uwagę pana Jerzego.

— Wzdłuż lasu biegło ogrodzenie. To betonowe słupki, które od lat oddzielały tu las od pozostałego terenu. Teraz, tuż przy tym ogrodzeniu, deweloper rozpoczął budowę. Zdemontował kilkanaście słupków i przesunął plac budowy ok. 40 m w głąb lasu. Postawił swoje paliki, które wyznaczają plac budowy. Powstał z tego taki język, który wgryza się w las. Ale jednocześnie, według mnie, wchodzi na teren Lasu Miejskiego. To zastanawiające, ale tuż za nowym ogrodzeniem, ale już na placu budowy, rosną drzewa. Od zawsze, jak pamiętam — a mieszkam w okolicy ponad 30 lat — tworzyły one ścianę Lasu Miejskiego. Teraz będą rosły przy ścianie jednego z bloków — opowiada pan Jerzy. — Czy deweloper samowolnie wszedł z budową na teren Lasu Miejskiego?

I dodaje: — Przy budowie tego osiedla wycięto już ponad 40 drzew, w tym wiekowy dąb. Dlatego jestem ciekawy, czy deweloper nie zagarnął kawałka Lasu Miejskiego.

Las Miejski w Olsztynie jest największym w Europie kompleksem leśnym położonym w granicach miasta. Dawniej stanowił źródło surowca do budowy domów, dziś należy do ulubionych miejsc aktywnego wypoczynku mieszkańców Olsztyna. Daje również schronienie licznym gatunkom roślin i zwierząt. Własnością Olsztyna ten teren stał się wraz z nadaniem Olsztynowi praw miejskich w 1353 roku. Dlatego prosimy ratusz o komentarz.

— Według zatwierdzonego projektu cała inwestycja znajduje się w granicach działek objętych wnioskiem i nie wchodzi w działki sąsiednie, czyli las. Pozwolenie na budowę nie dotyczy też przesuwania granic działek. Jeśli są jakieś podejrzenia, że inwestycja wykracza poza działki dewelopera, warto zgłosić to do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który ma uprawnienia, by kontrolować budowy i zgodność realizacji z wydanym pozwoleniem — odpowiada Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza. — Można też skontaktować się z inwestorem, bo być może te wytyczone granice są w rzeczywistości istniejącymi, namierzonymi i skorygowanymi przez geodetę.

Co na to deweloper? Prosimy go o wyjaśnienie.

— Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że realizacja inwestycji ul. Bydgoskiej w Olsztynie odbywa się w granicach własności nieruchomości należącej do spółki — czytamy w odpowiedzi. — Jednocześnie informujemy, że spółka posiada wszelkie związane z realizacją inwestycji potrzebne zgody i decyzje odpowiednich organów.

ADA ROMANOWSKA