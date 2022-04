"Wawrzyn" dla pisarki z miejskiej biblioteki?

Już osiemnasty raz zostanie przyznana Literacka Nagroda Warmii i Mazur "Wawrzyn". O laur walczy pięcioro autorek i autorów.

Decyzja o przyznaniu Wawrzynu należy do Kapituły powołanej z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Podstawą rozpatrzenia zasadności nagrody jest biograficzny, tematyczny lub twórczy związek książki z regionem Warmii i Mazur.

Pośród tytułów, które znalazły się w finałowej piątce jest "Uroczysko" Aleksandry Dobies, które zostało wydane przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz stowarzyszenie jej miłośników. Publikację finansowo wsparł samorząd Olsztyna.

- Ola jest szczególnie bliska naszemu sercu, gdyż pracuje w Dziale Promocji MBP - mówi dyrektor instytucji, Krzysztof Dąbkowski. - Dlatego gorąco zachęcamy do głosowania na nią i jej dzieło.

"Uroczysko" to baśń wypleciona z warmińskich podań, wypełniona zapachem wilgotnego lasu, zagnieżdżona w wierzeniach i obyczajach naszych przodków. To opowieść o świecie, w którym bać się należy tylko nas samych. Gdy pozwolimy dojść do głosu tradycji, legendom i baśniom, dotrzemy do własnych korzeni i obudzimy to, co drzemie uśpione na dnie.

Poza "Uroczyskiem" w finale znalazły się:

* "Teraz" Piotra Burczyka (Wyd. SIGNI),

* "Instynkt. O wilkach w polskich lasach" Anny Maziuk (Wyd. Czarne),

* "Czystka" Katarzyny Surmiak-Domańskiej (Wyd. Czarne),

* "Informacja zwrotna" Jakuba Żulczyka (Wyd. Świat Książki).

Głosowanie Czytelników potrwa do 16 maja. Laureatów Wawrzynu oraz Wawrzynu Czytelników poznamy 25 maja.