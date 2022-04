Zajezdnia tramwajowa będzie większa

Konsorcjum firm Budimex SA i KZN Rail Sp. z o.o. rozbuduje olsztyńska zajezdnię tramwajową. Umowa na realizację zadania została podpisana we wtorek (5 kwietnia).

Olsztyńską sieć tramwajową obsługuje teraz 27 składów. To 15 pojazdów Solaris Tramino, które zostały kupione w trakcie realizacji pierwszego etapu budowy trakcji oraz 12 Panoram, jakie w ostatnich miesiącach dostarczał turecki Durmazlar.

W tej chwili pod zadaszeniem w bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego może stać maksymalnie 18 tramwajów. Aby pozostałe wozy nie stacjonowały "pod chmurką", co mogłoby mieć wpływ na ich żywotność, zapadła decyzja o rozbudowie niezbędnej infrastruktury.

- Realizujemy tę inwestycję w bardzo trudnych warunkach - mówił prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Składa się na to kilka czynników, m.in. wysoka inflacja, brak na rynku materiałów budowlanych, a także ograniczonej liczby rąk do pracy. Ogromnie cieszymy się, że mimo tak skomplikowanej sytuacji udało nam się doprowadzić do realizacji kolejnego zadania, bardzo istotnego, związanego z rozwojem transportu zbiorowego w naszym mieście.

Nowa hala postojowa ma pomieścić minimum 16 tramwajów długości 32,5 m. Wśród niezbędnych prac jest także powstanie m.in. trakcji, torowisk, układu drogowego, wykonanie zasilania. Opcjonalnie może zostać zlecone wykonanie kompletnej hali naprawczej z zapleczem.

Za kontrakt odpowiada konsorcjum Budimex SA i KZN Rail Sp. z o.o. Co ciekawe - to ten sam wykonawca, który wybudował obecną zajezdnię.

- Jestem tu kolejny raz, bowiem wcześniej nadzorowałem budowę tej już istniejącej zajezdni - mówi dyrektor Oddziału Północnego Budimex SA, Mariusz Hurylski. - To dla nas bardzo ważny kontrakt. Nie mam wątpliwości, że poradzimy sobie, nawet w tych trudnych warunkach. Staramy się stale współpracować z dostawcami materiałów budowlanych, realizujemy bowiem wiele dużych zadań. Dlatego być może będzie nam nieco łatwiej sprawnie uporać się postawionym przed nami zadaniem.

Na realizację zadania jest półtora roku. Pierwszym etapem, który powinien zostać zrealizowany w trzy miesiące, jest przygotowanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Wartość podpisanej dziś umowy to nieco ponad 90,5 mln złotych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.