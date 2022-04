Olsztyn z certyfikatem Europejskiej Nagrody Energetycznej

Europejska Nagroda Energetyczna (European Energy Award - EEA) to system zarządzania jakością i certyfikacji dla gmin zaangażowanych w zrównoważoną politykę energetyczną, klimatyczną i transportową. Bierze w nim udział osiem europejskich krajów (m.in. Francja, Niemcy i Szwajcaria), a w kolejnych czterech realizowany jest pilotaż. Najważniejsze cele zadania to wprowadzenie systemu zarządzania jakością EEA, oszczędność energii czy redukcja emisji CO2.

W Polsce w pilotażowym projekcie bierze udział sześć samorządów. Trzy z nich już dostały certyfikaty EEA. Poza Olsztynem to Lublin i Gdynia.

- Program rozpoczęliśmy już w 2018 roku - mówi Mariola Zmudzińska, wiceprezes zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Enrgii, koordynatora pilotażu w Polsce. - Pracując na co dzień z samorządami widzimy, że zrealizowana dotychczas certyfikacja wyszła idealnie naprzeciw oczekiwaniom. Dziękuję gminom, które uczestniczą w tym pilotażu.

Certyfikacja odbywa się dwuetapowo. To coroczny audyt wewnętrzny realizowany przez KAPE) oraz audyt zewnętrzny EEA co cztery lata. Proces jest cykliczny, co oznacza, że certyfikacji nie dostaje się raz na zawsze, dlatego należy ciągle doskonalić system zarządzania w zakresie polityki klimatycznej.

Samorządy planowały działania w sześciu obszarach działalności, m.in. planowaniu przestrzennym, budynkach i obiektach gminnych czy transporcie. To łącznie 79 wskaźników, które były oceniane.

Stolica Warmii i Mazur uzyskała ocenę na poziomie 54,2 proc., co jest według certyfikujących bardzo dobrym rezultatem. To potwierdzenie wysokiej jakości realizowanych działań z zakresu polityki energetyczno-klimatycznej.

- Dziękuję za to wielkie wyróżnienie - powiedział podczas uroczystości prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Nie pierwszy raz współpracujemy z KAPE, mamy już pewne doświadczenie. Ten certyfikat zobowiązuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz ochrony klimatu.

Wśród zadań, jakie złożyły się na tak dobry wynik Olsztyna są:

*** mobilność miejska

- wdrożenie transportu tramwajowego,

- Inteligentny System Transportu (ITS),

- przebudowa ul. Partyzantów,

- budowa Łynostrady,

- budowa i przebudowa dróg na os. Gutkowo,

*** transformacja energetyczna

- modernizacja Ciepłowni Kortowo i miejskiej sieci ciepłowniczej,

- budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,

- budowa nowej elektrociepłowni,

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego,

- kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

*** zieleń miejska

- budowa Parku Centralnego

- budowa zbiorników retencyjnych

Celem na kolejne lata jest wynik powyżej 70 proc., który oznaczałby Złotą Nagrodę EEA za wzorcową realizację polityki klimatyczno-energetycznej.