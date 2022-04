Trwa głosowanie na "Cyfrowy Olsztyn"

Półtora tygodnia zostało do końca głosowania Internautów w tegorocznym konkursie Top Inwestycje Komunalne. Propozycja stolicy regionu jest projekt Cyfrowy Olsztyn.

Ponad 50 usług elektronicznych, pozwalających na wygodny kontakt z urzędem bez wychodzenia z domu albo kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające olsztyńską edukację - to tylko wycinek zrealizowanego projektu. Cyfrowy Olsztyn to szereg usprawnień, z których już korzystają mieszkańcy.

- To wszystko znacznie ułatwia życie mieszkańcom i przedsiębiorcom, a także usprawniają prace Urzędu Miasta Olsztyna i jednostek gminy, jak szkoły, przedszkola, biblioteki, Szkolne Schronisko Młodzieżowe czy Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu - mówi dyrektor Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, które realizowało zadanie, Paweł Witkowski.

Dlatego warto wesprzeć projekt swoim głosem w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2022, który organizuje "Portal Samorządowy". Celem plebiscytu jest pokazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich wpływu na gospodarkę, region i mieszkańców. To zadania realizowane nie tylko przez samorządy, ale i podmioty, w których mają one udziały. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostało 25 propozycji z całej Polski.

Do 15 kwietnia (do godz. 12:00) potrwa głosowanie internautów. Inwestycja, która otrzyma najwięcej głosów (klików), zostanie uhonorowana nagrodą specjalną od czytelników PortalSamorzadowy.pl

Niezależnie od głosowania internautów, swoich wyborów dokona Rada Konsultacyjna, czyli konkursowe jury. Spośród nominowanych projektów wybierze 10 laureatów. Wręczenie nagród zaplanowano na 26 kwietnia, w trakcie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (25-27 kwietnia).