Coraz dłuższe dni i coraz więcej słońca - to niechybny znak, że czas pożegnać się z zimą. Okazja do tego będzie już w niedzielę (20 marca) na Starym Mieście oraz w olsztyńskim planetarium.

Olsztyn szczyci się najbardziej unikalną pamiątką po Mikołaju Koperniku. To znajdująca się na olsztyńskim zamku tablica astronomiczna – jedyne na świecie zachowane do dziś narzędzie własnoręcznie wykonane przez wielkiego astronoma. To swego rodzaju połączenie zegara i kalendarza słonecznego służyło Kopernikowi do wyznaczania momentu równonocy wiosennej.

- Na pamiątkę tego wydarzenia Olsztyn od lat podkreśla, że skoro Kopernik wyznaczył moment nadejścia wiosny na olsztyńskim zamku to "Wiosna zaczyna się w Olsztynie" - mówi dyrektor Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna, Krzysztof Otoliński. - W tym roku łączymy nadejście wiosny z ekologią, Światowym Dniem Lasu, Dniem Wody oraz Dniem Ochrony Bałtyku.

Do wspólnego świętowania wiosny Olsztyn zaprasza wspólnie z Radiem Zet. W niedzielę (20 marca) od 11.00 zapraszamy na olsztyńskie Stare Miasto.

- Będą pokazy astronomiczne, w kawiarni "Moja" będzie można własnoręcznie zrobić według tradycyjnej receptury marcepan królewiecki, do tego degustacje zdrowego jedzenia, zielonych koktajli i wiosennych przekąsek - wymienia Krzysztof Otoliński. - Wspólnie z Radiem Zet w specjalnej strefie ogrodniczej rozdamy sadzonki i nasiona, a także zaprosimy na zielone warsztaty.

"Wiosna zaczyna się w Olsztynie" będzie częścią Weekendu dla Planety, który na pierwszy wiosenny weekend zaplanowało na swojej antenie Radio Zet.

Poza Starym Miastem w niedzielę warto zajrzeć także do olsztyńskiego planetarium przy al. Piłsudskiego 38. Tam również będzie można powitać wiosnę.

Będzie poszukiwanie słonecznych "zajączków", pokazy Słońca przez teleskop na tarasie przed Planetą 11 (od 11:00 do 16:30, a w razie deszczu - pokaz teleskopu w hallu planetarium). O 12:00 i 15:00 zaplanowano projekcję "Wiosenne niebo".

- Astronomiczna wiosna rozpoczyna się, gdy Słońce przejdzie na niebie przez punkt równonocy wiosennej, czyli przez tzw. punkt Barana - wyjaśnia dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Jacek Szubiakowski. - Od tego dnia Słońce mocniej będzie ogrzewać półkulę północną. W trakcie projekcji na żywo wyjaśnimy czym jest punkt Barana oraz dlaczego mamy pory roku i z czego one wynikają. Prześledzimy także wędrówkę Słońca po niebie w pierwszy dzień wiosny widzianą z Olsztyna, równika oraz z półkuli południowej. Przekonamy się również co ciekawego pojawia się na nocnym niebie.