Instytucje kultury z Ukrainą

Nowe otoczenie, poszukiwanie pracy, asymilacja dzieci w szkołach - wyzwań, z jakimi zmagają się na co dzień uchodźcy z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, jest ogrom. Odskocznią od codziennych trosk może być skorzystanie z propozycji miejskich jednostek.

Do działań włączyło się Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Jednostka przygotowała specjalną ofertę skierowaną do obywateli Ukrainy mieszkających w naszym mieście.

- Obywateli Ukrainy zapraszamy na bezpłatne seanse astronomiczne - mówi kierownik Działu Administracji i Organizacji Widowni OPiOA, Agnieszka Zbanyszek. - Przygotowaliśmy dwa seanse filmowe dla najmłodszych w języku ukraińskim: "Kaluoka'hina - zaczarowana rafa" oraz "Polaris". Przygotowujemy także kolejne pokazy w tej wersji językowej.

Bilety można odebrać w kasie Olsztyńskiego Planetarium, po okazaniu dowodu tożsamości, w przypadku dzieci, wystarczy dokument opiekuna. Termin wizyty w Planetarium można również zarezerwować poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 89 650 04 20.

- Dołożymy wszelkich starań, aby ten czas spędzony w teatrze choć trochę oderwał najmłodszych od tej tragicznej, wojennej rzeczywistości oraz dał im możliwość oddechu i zabawy - mówi dyrektor OTL, Andrzej Bartnikowski.

Instytucja poszukuje wsparcia w zorganizowaniu transportu najmłodszych widzów m.in. z Ostródy, Waplewa, Sząbruka, Rybak, a także wsparcia w przygotowaniu słodkiego poczęstunku. Chętni proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 609 077 344.

Bezpłatne zaproszenia na niedzielny (20 marca) spektakl będą wydawane na podstawie paszportu.

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza natomiast do Spichlerza Dobrych Mocy. Wypożyczalnia gier, warsztaty i projekcje filmowe, mini czytelnia - to tylko wycinek przygotowanej propozycji.- To miejsce powstało po to, by przypomnieć naszym ukraińskim przyjaciołom jak wygląda zwykłe, cudownie pospolite i pozbawione zgróz życie - mówi Agnieszka Prusik z Miejskiego Ośrodka Kultury. - Tam mogą na powrót robić albo nie robić to, na co będą mieli ochotę. Spotkać się, porozmawiać, odpocząć, pobyć chwilę z samym sobą, gdy ich dzieci w tym czasie zajmą się przygotowanymi przez nas atrakcjami.