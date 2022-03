Nowe molo nabiera kształtu

Ponad milion osób rocznie odwiedza obiekty nad największym olsztyńskim jeziorem. Dlatego tak istotne jest przygotowanie nowego obiektu, z którego tłumnie korzystają mieszkańcy i goście naszego miasta.

Wykonawca prac do tej pory zdemontował wszystkie elementy dotychczasowego mola. Zostały tylko te, które pozostaną częścią nowej konstrukcji.

- Już została pomalowana wystająca, nadwodna część stalowych pali, które pozostały po poprzednim obiekcie - mówi dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna Krzysztof Śmieciński. - Poza tym wykonawca zamontował już około 1/3 stalowych oczepów, do których będą później mocowane dębowe belki, stanowiące konstrukcję nowego pomostu.

W następnym tygodniu powinien rozpocząć się montaż stalowych pali, które zastąpią wcześniej zdemontowane drewniane. Łącznie ma zostać wbitych 36 sztuk nowych pali.

Molo przy plaży miejskiej powstało około ćwierć wieku temu. Nowa konstrukcja nad największym olsztyńskim akwenem m.in. poprawi bezpieczeństwo i komfort wypoczywających. Wartość prac, które mają zostać zrealizowane przez majem, to ok. 3,76 mln złotych.

Jednym z pierwszych wydarzeń, któremu towarzyszyć będzie nowe molo, będą Mistrzostwa Europy w triathlonie. Zawody, które zaplanowano na ostatni weekend maja w stolicy Warmii i Mazur odbędą się w Polsce pierwszy raz.