Rusza kastracja i czipowanie zwierząt

Spadek bezdomności zwierząt, eliminacja chorób narządów rodnych czy łatwiejsza identyfikacja w przypadku zagubienia się pupila - to tylko część pozytywnych aspektów akcji. Zainteresowani właściciele lub opiekunowie psów i kotów już mogą wnioskować o realizację zabiegu.

- Projekt zakłada kastrację kotów wolno żyjących oraz kastrację i chipowanie zwierząt właścicielskich z terenu Olsztyna w kilku wybranych lecznicach weterynaryjnych - mówi jedna z pomysłodawczyń projektu, Mirella Wiśniewska. - Obejmuje kastrację kotek i kocurów, suk i psów, opiekę weterynaryjną w lecznicy po zabiegu i przechowanie do momentu, kiedy możliwe będzie wypuszczenie zwierząt w miejsce bytowania lub odbiór przez właścicieli.

W stolicy Warmii i Mazur w przedsięwzięcie będą zaangażowane trzy lecznice. Jedna będzie zajmować się zwierzętami właścicielskimi, dwie kolejne - wolno żyjącymi kotami.

lecznice wykonujące zabiegi kastracji kotek/kotów wolno żyjących na terenie Olsztyna w 2022 roku:

-> Przychodnia Weterynaryjna ARKA dr n. wet. Anna Rozicka z siedzibą przy ul. Tuwima 5c lok.2 w Olsztynie; tel. kom. 608 302 002, e-mail: przychodnia.arka@wp.pl, strona internetowa: http://www.przychodniaarka.pl/

-> Gabinet Weterynaryjny Dermadog Magdalena Augustynowicz z siedzibą przy ul. Żniwnej 22 w Olsztynie; tel. kom. 660 778 890, 600 510 421, strona internetowa: http://dermadog.pl/

Druk wniosku na zabieg jest dostępny w siedzibach powyższych lecznic, na ich stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.

lecznica wykonująca zabiegi kastracji kotów/psów właścicielskich, których właściciele mieszkają w Olsztynie w 2022 roku:

-> Przychodnia Weterynaryjna AMICUS lek. wet. Mirosław Dragun z siedzibą przy ul. Hanowskiego 10 w Olsztynie, tel. kom. 510 357 791, e-mail: mirwet1963@gmail.com, strona internetowa: https://przychodniamalychzwierzat.pl/

Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Dlatego nie powinno się ich wyłapywać, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Aby ograniczyć ich populację poddaje się je zabiegom kastracji, a następnie wypuszcza w miejscu złapania, w ich naturalnym środowisku.Wykonanie zabiegów kastracji zwierząt właścicielskich (kotki/suki/koty/psy) jest możliwe tylko u zwierząt oznakowanych. W przypadku braku czipa zwierzę zostanie przed zabiegiem bezpłatnie oznakowane.Mieszkańcy Olsztyna, którzy są właścicielami zwierzęcia lub opiekunami kotów wolno żyjących, aby wypełnić wniosek, dostać skierowanie i umówić terminu przeprowadzenia zabiegu proszeni są o bezpośredni kontakt z lecznicami (wykaz poniżej).- Jako samorząd w pełni pokrywamy koszt zabiegów oraz oznakowania zwierząt w tym projekcie - wyjaśnia dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna Ewa Łukasik-Błażejewicz.Wartość projektu to 100 tys. złotych. Akcja potrwa do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zadanie, jednak nie dłużej niż do końca listopada.