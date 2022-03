Jechał zygzakiem w Olsztynie. Zatrzymał go policjant po służbie [WIDEO]

W czwartek 10 marca oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie kom. Tomasz Żak, w czasie wolnym od służby, na jednej z ulic w Olsztynie zauważył osobowe audi. Jego uwagę przykuł niebezpieczny styl jazdy kierującego. Mężczyzna w pewnym momencie jechał całą szerokością drogi, zjeżdżając od prawej do lewej krawędzi jezdni. Wzbudziło to przypuszczenia, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

Policjant natychmiast o sytuacji powiadomił olsztyńskich funkcjonariuszy, a następnie na jednej z osiedlowych ulic w bezpieczny sposób uniemożliwił kierującemu audi dalszą jazdę. Za kierownicą auta siedział 24-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego, który zachowywał się podejrzanie — na przemian był pobudzony i ospały. Sam mężczyzna przyznał, że przed podróżą palił marihuanę. Po chwili na miejscu pojawił się patrol olsztyńskiej drogówki, któremu przekazano mężczyznę. Funkcjonariusze sprawdzili stan jego trzeźwości, lecz badanie nie wykazało w organizmie kierującego alkoholu. Ze względu na uzasadnione podejrzenia kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, 24-latek został przewieziony do szpitala, gdzie została mu pobrana krew do badań. Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że mężczyzna w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą auta, gdyż nie ma do tego uprawnień.

Jeżeli okaże się, że mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem narkotyków, będzie mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za jazdę autem bez wymaganych uprawnień.