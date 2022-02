Wichura powaliła drzewa na cmentarzu na ul. Poprzecznej w Olsztynie. Kiedy zostaną wywiezione?

Wichura w Olsztynie szalała w weekend 19-20 lutego. Na cmentarzu na ul. Poprzecznej przewróciło się dziewięć drzew. Wiele z nich runęło na nagrobki.

— Brzoza runęła na grób mojego dziadka. I leży już od kilku dni. Nie mogę nawet podejść, bo jest niebezpiecznie. Nieopodal leżą inne drzewa, w tym ogromna tuja. Dlaczego nikt tego nie sprząta? — pyta pan Radek. — Powalone drzewa powinny być natychmiast sprzątnięte. Na szczęście drzewa nie uszkodziły nagrobków. Chociaż trudni to stwierdzić, bo gałęzie przykrywają sporo grobów.

Dlaczego drzewa nie zostały uprzątnięte?

— Nie ma możliwości, żeby przewrócone drzewa usunąć od razu po wichurze. Chcemy zrobić to jak najszybciej, ale obowiązują nas procedury — mówi Zbigniew Kot, dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie. — Musimy uzyskać pozwolenie na usunięcie wywrotów z Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Ochrony Środowiska. Urzędnicy przyjeżdżają do nas i zatwierdzają usunięcie wywrotów. Następnie trzeba znaleźć specjalistyczną firmę, która jest w stanie jak najszybciej podjąć zlecenie. Oczywiście nie jest to proste, bo specjaliści mają z powodu wichury wiele takich zleceń i ręce pełne roboty po huraganie. Nie możemy zlecić tych prac zwykłemu drwalowi od prac leśnych z piłą łańcuchową. Na cmentarzu wymagana jest precyzja. Niektóre drzewa runęły na ziemię, niektóre na nagrobki, a jeszcze inne oparły się o inne drzewa. Trzeba je obcinać po kawałku, bo inaczej można spowodować znacznie więcej zniszczeń. Często fachowcy ścinają je z użyciem podnośnika, o ile da się podjechać i zdejmują fragmenty po kawałku wykorzystując liny. Wiatr szalał w weekend, a ostatnie drzewo runęło w poniedziałek. W środę natomiast już uporządkowaliśmy najbardziej niebezpieczne miejsca. Obecnie trwają prace nad usuwaniem pozostałych drzew. Będzie to trwało jeszcze kilka dni.

Na cmentarzu w Dywitach runęło jedno drzewo. Drzewa przewróciły się też na zamkniętych olsztyńskich cmentarzach. Również zostaną usunięte w tym tygodniu.

Kto zapłaci za zniszczone groby?

Jeżeli nagrobek zostanie uszkodzony, Zakład Cmentarzy Komunalnych nie ponosi za to odpowiedzialności — mimo że zarówno nagrobek, jak i drzewo znajdują się na terenie cmentarza. To właściciele nagrobków muszą ponieść koszty naprawy. Żeby uniknąć takich sytuacji, można ubezpieczyć nagrobek. Średnia wysokość rocznej składki za takie ubezpieczenie to ok. 80-100 zł.

Są też sytuacje, kiedy dochodzi do szkód, za które odpowiada zarząd cmentarza, kamieniarze lub firmy pogrzebowe. Wtedy możemy domagać się od nich odszkodowania. Od nich lub od ubezpieczycieli, w których te podmioty wykupiły polisę OC.

Polisa OC cmentarza chroni od odpowiedzialności na wypadek uszczerbku na życiu i zdrowiu osób, które przebywały na jego terenie. Polisa działa również wtedy, gdy na przykład na grobowiec przewróci się drzewo, ale tylko wtedy, gdy zarządca o nie odpowiednio nie zadbał. W przypadku siły wyższej, czyli gdy drzewo runęło na nagrobek podczas wichury, zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

ADA ROMANOWSKA