Powalone drzewa przez wichurę w Olsztynie leżą na poboczu drogi. Kiedy zostaną sprzątnięte?

Ostatnia wichura znowu powaliła mnóstwo drzew w Olsztynie. Strażacy mieli pełne ręce roboty. Zabezpieczali miejsca, gdzie runęły drzewa lub gałęzie, często ich nie sprzątając. Między innymi na trasie w stronę Dywit, na al. Wojska Polskiego, na poboczu cały czas leżą powalone konary.

— Po pierwszej wichurze strażacy zostawili na poboczu mnóstwo pociętych drzew, które przewróciły się na drogę. Wiadomo, że nie do nich należy obowiązek sprzątania terenu po wichurze. Te drzewa jednak leżą tak blisko pobocza, że gdyby jakiś kierowca stracił panowanie nad autem i lekko wypadł z trasy, mogłoby to skończyć się tragicznie. Wpadłby w leżące konary — zauważa pan Antoni z Olsztyna. — Dlatego zadzwoniłem do ZDZiT, żeby spytać, kiedy to zostanie uprzatnięte. Usłyszałem, że nieprędko, bo drogowcy nie mają pieniędzy. A potem przyszła kolejne wichura, która powaliła kolejne drzewa. Jest ich teraz więcej na poboczu. I jest coraz bardziej niebezpiecznie.

Kiedy drogowcy sprzątną drzewa?

— W efekcie silnie wiejących wiatrów w dniach 18-20 lutego, wykonano objazd większej części Lasu Miejskiego. Wstępnie szacuje się około od 1,5 do 2,0 tys. m3 połamanych bądź wywróconych drzew. Dotyczy to głównie świerków oraz sosen. W pierwszej kolejności udrażniane są drogi, ponieważ po wichurze, początkowo wszystkie były nieprzejezdne. Reagujemy także na zgłoszenia od mieszkańców ws. drzew przewróconych na posesje, ogrodzenia, domy itp. — mówi Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT w Olsztynie. — Nie ma co ukrywać, czeka nas ciężka i niebezpieczna praca, ponieważ poskręcane, popękane, a często także zawieszone jedno na drugim drzewa, są bardzo niebezpieczne. Szacowany termin uprzątnięcia wszystkich drzew, które ucierpiały na skutek ostatniej wichury oraz poprawienia stanu sanitarnego lasu to wstępnie 2-3 miesiące.

I dodaje: — Reagujemy na każde zgłoszenie dotyczące powalonych drzew czy zagrażających bezpieczeństwu życia lub mienia, a obecnie wszystkie siły skierowane są usuwanie skutków wichury. Odnosząc się do pytania o koszt wywozu powalonych drzew, informuję, że rozliczamy się z wykonawcą (realizującym zadanie na zlecenie ZDZiT) za pozyskanie i zrywkę m3 drewna do drogi wywozowej.

ADA ROMANOWSKA