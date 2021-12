Sejm zagłosował za nowelizacją ustawy górniczej. Będzie prawie 30 mld złotych wsparcia dla kopalń

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 276 posłów, przeciw było 11, a 165 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw: do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Zmiany w ustawie przełożą się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

W maju tego roku pomiędzy przedstawicielami rządu i górniczymi związkami zawodowymi podpisano umowę społeczną. Uzgodniono wówcas stopniowe wygaszanie polskich kopalń węgla energetycznego do końca 2049 r. oraz subsydiowanie górnictwa w tym okresie w postaci m.in. dopłat produkcyjnych. Aby wdrożyć taki system, zgodę musi wyrazić Komisja Europejska. Na początku grudnia ustalono, że w styczniu 2022 r. Polska złoży w KE wniosek notyfikacyjny, a KE rozpatrzy go możliwie szybko.